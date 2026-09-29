Anđeo osvete - Sezona 1

2013

Anđeo osvete donosi priču o Santi Martínez koja, pod lažnim identitetom, ulazi u život imućne obitelji Cano kako bi se osvetila za smrt svog supruga. Udavši se za odvjetnika Humberta Cana, Santa planira razoriti obitelj koja je lažno optužila njezinog muža za zločin koji nije počinio. No, njezin plan komplicira neočekivana ljubav prema Santiagu Canu. Anđeo osvete je serija prepuna strasti, intrige i izdaje, koja gledatelje vodi kroz emotivnu borbu između ljubavi i osvete. Ne propustite uzbudljive zaplete koje donosi Anđeo osvete!