Anđeo osvete , Santa diabla
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Santa bježi sa sinom i Humbertom. Santiago ubija Inés kako bi uklonio prepreku svom planu da se oženi Santom, a zatim joj govori da je sada udovac.Prikaži više
Sezona 1Anđeo osvete donosi priču o Santi Martínez koja, pod lažnim identitetom, ulazi u život imućne obitelji Cano kako bi se osvetila za smrt svog supruga. Udavši se za odvjetnika Humberta Cana, Santa planira razoriti obitelj koja je lažno optužila njezinog muža za zločin koji nije počinio. No, njezin plan komplicira neočekivana ljubav prema Santiagu Canu. Anđeo osvete je serija prepuna strasti, intrige i izdaje, koja gledatelje vodi kroz emotivnu borbu između ljubavi i osvete. Ne propustite uzbudljive zaplete koje donosi Anđeo osvete!Žanr: kriminalistički, drama, romansa, trilerGlumci: Gaby Espino, Aarón Díaz, Ximena Duque, Carlos PonceDržava: SAD
42:14
136. epizoda
Humberto uspijeva uvjeriti Santu da pobjegnu iz Marrera zajedno. Willy se tome protivi i ne dopušta da Santa jednostavno ode sa sinom i Humbertom.
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41:35
137. epizoda
Santiago dolazi u crkvu i zahtijeva od oca Miltona da ga vjenča sa Santom. Santa pokušava spriječiti prisilni brak i traži Humbertovu pomoć.
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42:11
138. epizoda
Otac Milton upozorava Santu da mora potražiti policijsku zaštitu jer je Santiago postao izrazito opasan. Situacija oko prisilnog vjenčanja postaje sve ozbiljnija.
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42:08
139. epizoda
Santa bježi sa sinom i Humbertom. Santiago ubija Inés kako bi uklonio prepreku svom planu da se oženi Santom, a zatim joj govori da je sada udovac.
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