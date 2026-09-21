'Arhiv' je emotivni znanstveno-fantastični triler o ljubavi, gubitku i granicama umjetne inteligencije. Nakon tragične smrti voljene Jules, znanstvenik George Almore pokušava sačuvati njezina sjećanja uz pomoć napredne tehnologije koja omogućuje komunikaciju s preminulima. Dok u izoliranom istraživačkom kompleksu u Japanu razvija novu generaciju umjetne inteligencije, George skriva pravi razlog svog rada – želju da ponovno spoji svijest svoje supruge s robotskim tijelom. Redateljski prvijenac Gavina Rotheryja donosi atmosferičnu priču inspiriranu filmovima poput „Ex Machina” i „Blade Runnera”, istražujući pitanja ljubavi, identiteta i etike u svijetu napredne tehnologije. Uz upečatljive vizualne efekte i snažne izvedbe Thea Jamesa i Stacy Martin, 'Arhiv' donosi misterioznu i emotivnu priču s neočekivanim preokretima.

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