Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 1. epizoda

Asia Express: Zmajeva ruta ,
Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, u džepu vam je samo jedan euro, a pred vama više od 6000 kilometara. Devet timova kreće iz Siem Reapa u Kambodži prema Bangkoku, oslanjajući se samo na vlastitu snalažljivost - i na partnera uz sebe. U prvoj epizodi upoznajemo parove, pravila igre i prve izazove koji odmah odvajaju snalažljive od izgubljenih. Jer ovdje najveća prednost nije brzina, nego koliko dobro poznajete onoga s kim dijelite put.Prikaži više
Sezona 1'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi najuzbudljiviju avanturu života na našim prostorima — egzotične azijske destinacije, neustrašivi natjecatelji i izazovi koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na putovanje bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez lažnih emocija — samo stvarni pritisak, stvarne odluke i prava Azija kakvu još niste vidjeli na ekranu. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije klasična utrka — svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu, a kilometri iznenađenja otkrivaju tko je sposoban izdržati kad stvari krenu po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake odluke ni lažne emocije i koja te drži za ekran od prve do posljednje epizode!Žanr: avanturistički showDržava: Hrvatska