Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 3. epizoda

14. epizoda

Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, nemate rezerviran smještaj, ne znate gdje ćete večerati, u džepu imate samo jedan euro, a pred vama je nekoliko tisuća kilometara puta. Upravo takav izazov donosi novi avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta'! Natjecatelji će krenuti iz Siem Reapa u Kambodži, proći kroz Laos i završiti u Bangkoku u Tajlandu, oslanjajući se samo na - vlastitu snalažljivost. Jedan euro dnevno jedino je što imaju na raspolaganju. No taj novac nije dovoljan ni za prijevoz ni za smještaj. Svaka vožnja znači uvjeriti nekoga da ih poveze. Svako noćenje znači pronaći osobu koja će strancu otvoriti vrata svog doma. Nema aplikacija za rezervaciju smještaja, nema taksija koji će ih čekati iza ugla ni prijatelja koji će im ponuditi prenoćište. Prepušteni su sebi, svojoj snalažljivosti i sposobnosti da se povežu s ljudima koje susreću te se pritom na svakom koraku suočavaju s izazovima sporazumijevanja s lokalnim stanovništvom, organizacije putovanja na nepoznatom jeziku i pronalaska smještaja. Natjecanje je podijeljeno na etape, a na početku svake kandidati dobivaju kartu rute, crvenu omotnicu s uputama za utrku, a ponekad i plavu omotnicu s novim zadatkom te dnevni budžet od jednog eura. No o poretku na stazi ne odlučuje samo brzina. Tijekom natjecanja sudionici nastoje osvojiti amulete - medalje koje donose novčanu vrijednost, ali i strateške prednosti u igri. Pobjednici osvajaju Zlatni amulet vrijedan 30.000 eura, a svaki dodatni osvojeni amulet povećava konačni nagradni iznos za 1000 eura! No njihova vrijednost nije samo novčana. Vlasnicima mogu donijeti prednosti, točnije, moć promjene tijeka utrke, poput ranijeg starta ili otežavanja pozicije suparničkim timovima.