Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 3. epizoda

Asia Express: Zmajeva ruta ,
Parovi nastavljaju avanturu kroz Kambodžu, a nakon prve noći kod lokalaca suočavaju se s novim izazovima i utrkom za Amulet. Pobjednički par dobiva važnu odluku koja utječe na ostale natjecatelje, dok se među parovima počinju stvarati prvi savezi i taktike.Prikaži više
Sezona 1'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi najuzbudljiviju avanturu života na našim prostorima — egzotične azijske destinacije, neustrašivi natjecatelji i izazovi koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na putovanje bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez lažnih emocija — samo stvarni pritisak, stvarne odluke i prava Azija kakvu još niste vidjeli na ekranu. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije klasična utrka — svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu, a kilometri iznenađenja otkrivaju tko je sposoban izdržati kad stvari krenu po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake odluke ni lažne emocije i koja te drži za ekran od prve do posljednje epizode!Žanr: avanturistički showDržava: Hrvatska
1:17:15
14. epizoda
Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, nemate rezerviran smještaj, ne znate gdje ćete večerati, u džepu imate samo jedan euro, a pred vama je nekoliko tisuća kilometara puta. Upravo takav izazov donosi novi avanturistički show 'Asia Express: Zmajeva ruta'! Natjecatelji će krenuti iz Siem Reapa u Kambodži, proći kroz Laos i završiti u Bangkoku u Tajlandu, oslanjajući se samo na - vlastitu snalažljivost. Jedan euro dnevno jedino je što imaju na raspolaganju. No taj novac nije dovoljan ni za prijevoz ni za smještaj. Svaka vožnja znači uvjeriti nekoga da ih poveze. Svako noćenje znači pronaći osobu koja će strancu otvoriti vrata svog doma. Nema aplikacija za rezervaciju smještaja, nema taksija koji će ih čekati iza ugla ni prijatelja koji će im ponuditi prenoćište. Prepušteni su sebi, svojoj snalažljivosti i sposobnosti da se povežu s ljudima koje susreću te se pritom na svakom koraku suočavaju s izazovima sporazumijevanja s lokalnim stanovništvom, organizacije putovanja na nepoznatom jeziku i pronalaska smještaja. Natjecanje je podijeljeno na etape, a na početku svake kandidati dobivaju kartu rute, crvenu omotnicu s uputama za utrku, a ponekad i plavu omotnicu s novim zadatkom te dnevni budžet od jednog eura. No o poretku na stazi ne odlučuje samo brzina. Tijekom natjecanja sudionici nastoje osvojiti amulete - medalje koje donose novčanu vrijednost, ali i strateške prednosti u igri. Pobjednici osvajaju Zlatni amulet vrijedan 30.000 eura, a svaki dodatni osvojeni amulet povećava konačni nagradni iznos za 1000 eura! No njihova vrijednost nije samo novčana. Vlasnicima mogu donijeti prednosti, točnije, moć promjene tijeka utrke, poput ranijeg starta ili otežavanja pozicije suparničkim timovima.
1:09:45
13. epizoda
Zanimljiv, ali i zahtjevan duel kandidatima donosi neočekivane obrate. Jedan par sumnja da ga je drugi par sabotirao. Utrka se nastavlja, a jedan par uvjerljivo preuzima vodstvo.
55:53
12. epizoda
Kandidatima sve teže padaju neudobni smještaji, ali i susreti s kukcima. Jokeri su osigurali svoje mjesto u hotelu, gdje će biti razloga i za slavlje i rođendansku zdravicu. Neki će se kandidati morati suočiti sa svojim najvećim strahom – paucima. Pred parovima je novi izazov. Tko će pokazati najviše hrabrosti?
1:05:44
11. epizoda
Za parove je stigao posljednji tjedan u Kambodži. Kandidati će se ovoga tjedna upoznati s kambodžanskom gastronomijom, no neki nisu pretjerano oduševljeni time. Nastavlja se borba za Amulet vrijedan tisuću eura, a crvena omotnica donosi nove zadatke i izazove.
58:00
10. epizoda
Koji su parovi uspjeli izboriti kvalifikacije za imunitet? Tri para osigurala su svoj smještaj, dok će se ostali ponovno morati snaći. Utrka za imunitet se nastavlja, a crvena omotnica kvalificiranim parovima donosi novi zadatak i otkriva lokaciju završne točke utrke za imunitet.
1:14:22
9. epizoda
Borba za Amulet nastavlja se u Kampong Luongu, gdje natjecatelje čeka novi duel, a zatim i put prema Melumu. Koji će se par bolje snaći na vodi nego na suhom? Tri para vode tijesnu bitku za Amulet. Ante i Antonija kandidatima donose novo iznenađenje u obliku kazne.
1:14:40
8. epizoda
Kakav je poredak parova i tko je osvojio Amulet u posljednjoj utrci? Među kandidatima umor, vrućina i neispavanost sve više dolaze do izražaja, a međuljudski odnosi iz dana u dan postaju sve važniji. Nastavak utrke vodi parove kroz nove kilometre i donosi nova iznenađenja. Hoće li najbolji parovi uspjeti zadržati svoju prednost?
1:15:40
7. epizoda
Nakon odlaska jednog para, utrka se nastavlja. Borba za Amulet i imunitet vodi ih kroz tri zadane lokacije, na kojima moraju prikupiti tri predmeta. Oni ih potom vode do zadatka na farmi krokodila, ali i do duela na tržnici Pra Maoy.
1:36:56
6. epizoda
Još jedno jutro u Kambodži natjecateljima donosi velik dan – dan prve eliminacije. Dok su se neki konačno uspjeli naspavati, drugi su morali improvizirati. Timovi moraju stići do hrama Eh Phnom, a do cilja ih dijeli 60 kilometara. Posljednja dva tima koja stignu na cilj automatski završavaju u opasnosti od eliminacije.
1:45:40
5. epizoda
Par koji je u posljednjem izazovu osvojio Amulet sada donosi veliku odluku – koji će par krenuti posljednji? Nekima odluke drugih nisu baš najjasnije. Je li riječ o taktici ili nečem drugom? Utrka u 'Asia Expressu' dolazi do kulminacije – u iduća 24 sata još jedan tim osvaja imunitet, dok dva tima ostaju u opasnosti od eliminacije.
1:33:52
4. epizoda
Parovi nastavljaju utrku kroz ruralne dijelove Kambodže, gdje ih čekaju novi zadaci i susret s tradicionalnim načinom života. Nakon borbe za imunitet, natjecatelji kreću u novu etapu s ciljem da osvoje prednost i izbjegnu eliminaciju, a nepredvidivi zadaci i uvjeti ponovno će testirati njihovu snalažljivost i suradnju.
1:42:13
3. epizoda
Parovi nastavljaju avanturu kroz Kambodžu, a nakon prve noći kod lokalaca suočavaju se s novim izazovima i utrkom za Amulet. Pobjednički par dobiva važnu odluku koja utječe na ostale natjecatelje, dok se među parovima počinju stvarati prvi savezi i taktike.
1:36:36
2. epizoda
Na pobjednicima prve utrke je velika odluka – moraju odlučiti koji će par posljednji krenuti u novu utrku. Kandidati u novom izazovu moraju pronaći smještaj, a vremenske prilike parovima dodatno otežavaju zadatak. Novi izazovi na putu prema odredištu dovode do pogrešaka, prepirki i suza. Koji je par osvojio Amulet?
1:37:22
1. epizoda
Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, u džepu vam je samo jedan euro, a pred vama više od 6000 kilometara. Devet timova kreće iz Siem Reapa u Kambodži prema Bangkoku, oslanjajući se samo na vlastitu snalažljivost - i na partnera uz sebe. U prvoj epizodi upoznajemo parove, pravila igre i prve izazove koji odmah odvajaju snalažljive od izgubljenih. Jer ovdje najveća prednost nije brzina, nego koliko dobro poznajete onoga s kim dijelite put.