Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 4. epizoda

Asia Express: Zmajeva ruta ,
Parovi nastavljaju utrku kroz ruralne dijelove Kambodže, gdje ih čekaju novi zadaci i susret s tradicionalnim načinom života. Nakon borbe za imunitet, natjecatelji kreću u novu etapu s ciljem da osvoje prednost i izbjegnu eliminaciju, a nepredvidivi zadaci i uvjeti ponovno će testirati njihovu snalažljivost i suradnju.Prikaži više
Sezona 1'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi najuzbudljiviju avanturu života na našim prostorima — egzotične azijske destinacije, neustrašivi natjecatelji i izazovi koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na putovanje bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez lažnih emocija — samo stvarni pritisak, stvarne odluke i prava Azija kakvu još niste vidjeli na ekranu. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije klasična utrka — svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu, a kilometri iznenađenja otkrivaju tko je sposoban izdržati kad stvari krenu po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake odluke ni lažne emocije i koja te drži za ekran od prve do posljednje epizode!Žanr: avanturistički showDržava: Hrvatska
1:09:45
13. epizoda
Zanimljiv, ali i zahtjevan duel kandidatima donosi neočekivane obrate. Jedan par sumnja da ga je drugi par sabotirao. Utrka se nastavlja, a jedan par uvjerljivo preuzima vodstvo.
55:53
12. epizoda
Kandidatima sve teže padaju neudobni smještaji, ali i susreti s kukcima. Jokeri su osigurali svoje mjesto u hotelu, gdje će biti razloga i za slavlje i rođendansku zdravicu. Neki će se kandidati morati suočiti sa svojim najvećim strahom – paucima. Pred parovima je novi izazov. Tko će pokazati najviše hrabrosti?
1:05:44
11. epizoda
Za parove je stigao posljednji tjedan u Kambodži. Kandidati će se ovoga tjedna upoznati s kambodžanskom gastronomijom, no neki nisu pretjerano oduševljeni time. Nastavlja se borba za Amulet vrijedan tisuću eura, a crvena omotnica donosi nove zadatke i izazove.
58:00
10. epizoda
Koji su parovi uspjeli izboriti kvalifikacije za imunitet? Tri para osigurala su svoj smještaj, dok će se ostali ponovno morati snaći. Utrka za imunitet se nastavlja, a crvena omotnica kvalificiranim parovima donosi novi zadatak i otkriva lokaciju završne točke utrke za imunitet.
1:14:22
9. epizoda
Borba za Amulet nastavlja se u Kampong Luongu, gdje natjecatelje čeka novi duel, a zatim i put prema Melumu. Koji će se par bolje snaći na vodi nego na suhom? Tri para vode tijesnu bitku za Amulet. Ante i Antonija kandidatima donose novo iznenađenje u obliku kazne.
1:14:40
8. epizoda
Kakav je poredak parova i tko je osvojio Amulet u posljednjoj utrci? Među kandidatima umor, vrućina i neispavanost sve više dolaze do izražaja, a međuljudski odnosi iz dana u dan postaju sve važniji. Nastavak utrke vodi parove kroz nove kilometre i donosi nova iznenađenja. Hoće li najbolji parovi uspjeti zadržati svoju prednost?
1:15:40
7. epizoda
Nakon odlaska jednog para, utrka se nastavlja. Borba za Amulet i imunitet vodi ih kroz tri zadane lokacije, na kojima moraju prikupiti tri predmeta. Oni ih potom vode do zadatka na farmi krokodila, ali i do duela na tržnici Pra Maoy.
1:36:56
6. epizoda
Još jedno jutro u Kambodži natjecateljima donosi velik dan – dan prve eliminacije. Dok su se neki konačno uspjeli naspavati, drugi su morali improvizirati. Timovi moraju stići do hrama Eh Phnom, a do cilja ih dijeli 60 kilometara. Posljednja dva tima koja stignu na cilj automatski završavaju u opasnosti od eliminacije.
1:45:40
5. epizoda
Par koji je u posljednjem izazovu osvojio Amulet sada donosi veliku odluku – koji će par krenuti posljednji? Nekima odluke drugih nisu baš najjasnije. Je li riječ o taktici ili nečem drugom? Utrka u 'Asia Expressu' dolazi do kulminacije – u iduća 24 sata još jedan tim osvaja imunitet, dok dva tima ostaju u opasnosti od eliminacije.
1:33:52
4. epizoda
Parovi nastavljaju utrku kroz ruralne dijelove Kambodže, gdje ih čekaju novi zadaci i susret s tradicionalnim načinom života. Nakon borbe za imunitet, natjecatelji kreću u novu etapu s ciljem da osvoje prednost i izbjegnu eliminaciju, a nepredvidivi zadaci i uvjeti ponovno će testirati njihovu snalažljivost i suradnju.
1:42:13
3. epizoda
Parovi nastavljaju avanturu kroz Kambodžu, a nakon prve noći kod lokalaca suočavaju se s novim izazovima i utrkom za Amulet. Pobjednički par dobiva važnu odluku koja utječe na ostale natjecatelje, dok se među parovima počinju stvarati prvi savezi i taktike.
1:36:36
2. epizoda
Na pobjednicima prve utrke je velika odluka – moraju odlučiti koji će par posljednji krenuti u novu utrku. Kandidati u novom izazovu moraju pronaći smještaj, a vremenske prilike parovima dodatno otežavaju zadatak. Novi izazovi na putu prema odredištu dovode do pogrešaka, prepirki i suza. Koji je par osvojio Amulet?
1:37:22
1. epizoda
Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, u džepu vam je samo jedan euro, a pred vama više od 6000 kilometara. Devet timova kreće iz Siem Reapa u Kambodži prema Bangkoku, oslanjajući se samo na vlastitu snalažljivost - i na partnera uz sebe. U prvoj epizodi upoznajemo parove, pravila igre i prve izazove koji odmah odvajaju snalažljive od izgubljenih. Jer ovdje najveća prednost nije brzina, nego koliko dobro poznajete onoga s kim dijelite put.