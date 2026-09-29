Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 13. epizoda

Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1

2026

'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi najuzbudljiviju avanturu života na našim prostorima — egzotične azijske destinacije, neustrašivi natjecatelji i izazovi koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na putovanje bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez lažnih emocija — samo stvarni pritisak, stvarne odluke i prava Azija kakvu još niste vidjeli na ekranu. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije klasična utrka — svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu, a kilometri iznenađenja otkrivaju tko je sposoban izdržati kad stvari krenu po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake odluke ni lažne emocije i koja te drži za ekran od prve do posljednje epizode!