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Asia Express: Zmajeva ruta ,

Sezona 1 Epizoda 30

Jedna utrka odlučiti će tko nastavlja put prema Tajlandu. Hoće li za Katarinu najgori scenarij postati stvarnost? U 'Asia Exspressu' put prema Tajlandu neće biti otvoren svima.

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  • Sezona 1

1:09:08
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 30. epizoda

30. epizoda

Jedna utrka odlučiti će tko nastavlja put prema Tajlandu. Hoće li za Katarinu najgori scenarij postati stvarnost? U 'Asia Exspressu' put prema Tajlandu neće biti otvoren svima.
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58:09
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 29. epizoda

29. epizoda

Gusarice će pružiti ruku pomoći, no dobra namjera potaknut će teorije zavjere. Utrka će se pretvoriti u pravu noćnu moru, a tenzije neće jenjavati ni nakon što za neke natjecatelje utrka završi. U Asia Expressu nitko nije imun na sukobe.
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1:13:26
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 28. epizoda

28. epizoda

Jedan pokušaj sklapanja saveza mogao bi pokrenuti pravi rat. Nesuglasice među kandidatima mogle bi saveznike pretvoriti u neprijatelje, a rastuće tenzije uzdrmati i obiteljske veze. Tko igra za koga, a tko protiv svih?
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1:00:18
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 27. epizoda

27. epizoda

Timovi su okupljeni na plavom mostu Nam Song, gdje su Džokeri osvojili imunitet i osigurali nastavak utrke na Tajlandu. Jedan od natjecatelja slavi rođendan, a ekipa ga je iznenadila malim poklonom. Jedan član tima Gazele napušta natjecanje. Je li to kraj za njihov tim?
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1:09:40
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 26. epizoda

26. epizoda

Napetosti među timovima dosežu vrhunac. Dok jedni gube živce, drugi gube povjerenje. Kada je imunitet na kocki, pitanje je samo jedno – hoće li na kraju presuditi brzina ili pravila igre?
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1:02:17
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 25. epizoda

25. epizoda

Pred timovima je sklizak izazov. Dok jednima muke zadaju jegulje, drugima se spremaju nevolje u raju. Čini se da ni kod Savršenih nije sve tako savršeno.
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1:07:54
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 24. epizoda

24. epizoda

Olimpijski duh zavladat će utrkom, no neće svi pokazati timski duh. Nakon izazova na terenu slijedi nova borba – ona za krov nad glavom. Ovoga puta odluka o zasluženom odmoru bit će u tuđim rukama.
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1:02:40
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 23. epizoda

23. epizoda

Utrka postaje sve napetija i zahtjevnija, a timovi su na samoj granici izdržljivosti. I baš kada pomisle da ih više ništa ne može iznenaditi, slijedi neočekivani preokret koji će promijeniti tijek natjecanja. Pred njima je trenutak kakav nitko nije mogao predvidjeti.
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58:04
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 22. epizoda

22. epizoda

Odlaskom jednog para stvari su se promijenile. Borba za 3.000 eura postaje sve napetija. Dva para već su osigurala mjesto u utrci, dok će o trećem odlučiti sami natjecatelji tajnim glasovanjem. No, prije konačne odluke neki će morati raščistiti račune. Tko će biti posljednji par koji ulazi u utrku za novac?
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54:38
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 21. epizoda

21. epizoda

Kandidati se ovog puta bore za više od imuniteta jer ih očekuje i dodatna nagrada. Parovi dobivaju priliku za utrku za novac, a s porastom uloga raste i pritisak.
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58:02
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 20. epizoda

20. epizoda

Tenzije među parovima dosežu novu razinu, a problemi u utrci tek počinju. Odgovor na jedno pitanje mogao bi promijeniti tijek natjecanja. Jesu li parovi spremni na promjenu pravila?
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1:06:01
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 19. epizoda

19. epizoda

Kod jednog para tenzije dosežu vrhunac. Je li njihov naizgled čvrst odnos došao do točke pucanja? Jedan par zbog pogreške gubi imunitet, a u novoj utrci do Amuleta natjecatelji moraju pronaći tržnicu Xeno i na njezinim štandovima nabaviti određene laoške potrepštine.
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1:11:12
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 18. epizoda

18. epizoda

Trka za imunitet je počela. Cilj je osnovna škola u Emunkunu. Gazele su osvojile amulet koji im je dao prednost. Hoće li je uspjeti dobro iskoristiti? Pritisak raste. Očekuje vas neočekivano.
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1:10:47
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 17. epizoda

17. epizoda

U ovoj epizodi tenzije rastu, a neki se timovi suočavaju sa svojim rivalima. No Laos ne daje vremena za predah. Pred natjecateljima je težak zadatak, a pomalo i prljav.
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1:15:52
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 16. epizoda

16. epizoda

Laoski dio utrke je počeo, a natjecateljima nikad nije bilo teže. Spartanci vode utrku za amulet, a kako se snalazi novi par?
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1:11:26
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 15. epizoda

15. epizoda

I dalje smo u utrci za dva amuleta. Par koji prvi stigne do hrama Saphai Neua osvaja amulet vrijedan tisuću eura. Tijekom utrke natjecatelje će dočekati jedno iznenađenje. Kakve će biti njihove reakcije?
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1:17:15
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 14. epizoda

14. epizoda

Nastavlja se utrka za opstanak. Tim koji najbrže odradi početni zadatak dobiva prednost. Tko će pobijediti i pomoći svom timu, ali istovremeno i otežati nekome drugome? Od preskakanja užeta do mrvljenja Kampot papara i pjevanja kambodžanskih pjesama, koji će se tim najbolje snaći?
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1:09:45
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 13. epizoda

13. epizoda

Zanimljiv, ali i zahtjevan duel kandidatima donosi neočekivane obrate. Jedan par sumnja da ga je drugi par sabotirao. Utrka se nastavlja, a jedan par uvjerljivo preuzima vodstvo.
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55:53
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 12. epizoda

12. epizoda

Kandidatima sve teže padaju neudobni smještaji, ali i susreti s kukcima. Jokeri su osigurali svoje mjesto u hotelu, gdje će biti razloga i za slavlje i rođendansku zdravicu. Neki će se kandidati morati suočiti sa svojim najvećim strahom – paucima. Pred parovima je novi izazov. Tko će pokazati najviše hrabrosti?
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1:05:44
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 11. epizoda

11. epizoda

Za parove je stigao posljednji tjedan u Kambodži. Kandidati će se ovoga tjedna upoznati s kambodžanskom gastronomijom, no neki nisu pretjerano oduševljeni time. Nastavlja se borba za Amulet vrijedan tisuću eura, a crvena omotnica donosi nove zadatke i izazove.
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58:00
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 10. epizoda

10. epizoda

Koji su parovi uspjeli izboriti kvalifikacije za imunitet? Tri para osigurala su svoj smještaj, dok će se ostali ponovno morati snaći. Utrka za imunitet se nastavlja, a crvena omotnica kvalificiranim parovima donosi novi zadatak i otkriva lokaciju završne točke utrke za imunitet.
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1:14:22
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Borba za Amulet nastavlja se u Kampong Luongu, gdje natjecatelje čeka novi duel, a zatim i put prema Melumu. Koji će se par bolje snaći na vodi nego na suhom? Tri para vode tijesnu bitku za Amulet. Ante i Antonija kandidatima donose novo iznenađenje u obliku kazne.
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1:14:40
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Kakav je poredak parova i tko je osvojio Amulet u posljednjoj utrci? Među kandidatima umor, vrućina i neispavanost sve više dolaze do izražaja, a međuljudski odnosi iz dana u dan postaju sve važniji. Nastavak utrke vodi parove kroz nove kilometre i donosi nova iznenađenja. Hoće li najbolji parovi uspjeti zadržati svoju prednost?
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1:15:40
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Nakon odlaska jednog para, utrka se nastavlja. Borba za Amulet i imunitet vodi ih kroz tri zadane lokacije, na kojima moraju prikupiti tri predmeta. Oni ih potom vode do zadatka na farmi krokodila, ali i do duela na tržnici Pra Maoy.
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1:36:56
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Još jedno jutro u Kambodži natjecateljima donosi velik dan – dan prve eliminacije. Dok su se neki konačno uspjeli naspavati, drugi su morali improvizirati. Timovi moraju stići do hrama Eh Phnom, a do cilja ih dijeli 60 kilometara. Posljednja dva tima koja stignu na cilj automatski završavaju u opasnosti od eliminacije.
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1:45:40
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Par koji je u posljednjem izazovu osvojio Amulet sada donosi veliku odluku – koji će par krenuti posljednji? Nekima odluke drugih nisu baš najjasnije. Je li riječ o taktici ili nečem drugom? Utrka u 'Asia Expressu' dolazi do kulminacije – u iduća 24 sata još jedan tim osvaja imunitet, dok dva tima ostaju u opasnosti od eliminacije.
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1:33:52
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Parovi nastavljaju utrku kroz ruralne dijelove Kambodže, gdje ih čekaju novi zadaci i susret s tradicionalnim načinom života. Nakon borbe za imunitet, natjecatelji kreću u novu etapu s ciljem da osvoje prednost i izbjegnu eliminaciju, a nepredvidivi zadaci i uvjeti ponovno će testirati njihovu snalažljivost i suradnju.
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1:42:13
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Parovi nastavljaju avanturu kroz Kambodžu, a nakon prve noći kod lokalaca suočavaju se s novim izazovima i utrkom za Amulet. Pobjednički par dobiva važnu odluku koja utječe na ostale natjecatelje, dok se među parovima počinju stvarati prvi savezi i taktike.
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1:36:36
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Na pobjednicima prve utrke je velika odluka – moraju odlučiti koji će par posljednji krenuti u novu utrku. Kandidati u novom izazovu moraju pronaći smještaj, a vremenske prilike parovima dodatno otežavaju zadatak. Novi izazovi na putu prema odredištu dovode do pogrešaka, prepirki i suza. Koji je par osvojio Amulet?
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1:37:22
Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, u džepu vam je samo jedan euro, a pred vama više od 6000 kilometara. Devet timova kreće iz Siem Reapa u Kambodži prema Bangkoku, oslanjajući se samo na vlastitu snalažljivost - i na partnera uz sebe. U prvoj epizodi upoznajemo parove, pravila igre i prve izazove koji odmah odvajaju snalažljive od izgubljenih. Jer ovdje najveća prednost nije brzina, nego koliko dobro poznajete onoga s kim dijelite put.
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