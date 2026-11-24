Asia Express: Zmajeva ruta ,
Timove očekuje novi izazov u kojem će morati pokazati imaju li nos za pobjedu. No za Gazele ništa neće mirisati na dobro jer će se naći ravno u Borninim raljama.Prikaži više
Sezona 1'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi najuzbudljiviju avanturu života na našim prostorima — egzotične azijske destinacije, neustrašivi natjecatelji i izazovi koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na putovanje bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez lažnih emocija — samo stvarni pritisak, stvarne odluke i prava Azija kakvu još niste vidjeli na ekranu. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije klasična utrka — svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu, a kilometri iznenađenja otkrivaju tko je sposoban izdržati kad stvari krenu po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake odluke ni lažne emocije i koja te drži za ekran od prve do posljednje epizode!Žanr: avanturistički showDržava: Hrvatska
1:00:18
45. epizoda
Timove očekuje novi izazov u kojem će morati pokazati imaju li nos za pobjedu. No za Gazele ništa neće mirisati na dobro jer će se naći ravno u Borninim raljama.
1:01:13
44. epizoda
U 'Asia Expressu' borba za plasman među četvero najboljih postaje sve nemilosrdnija. Strasti se rasplamsavaju, sukobi eskaliraju, a pritisak stavlja na kušnju i najčvršće odnose. Hoće li ljubav izdržati sve izazove na putu do vrha?
1:03:11
43. epizoda
Utrka se nastavlja. Ulazimo u završni dio natjecanja. Kada natjecatelji čuju gong, to ne znači da je kraj. Počinje igra za krov nad glavom.
1:04:09
42. epizoda
Lov na blago pretvara se u pravi test živaca. Natjecatelje očekuje utrka za imunitet u Su Kho Thaiju. Tko je stekao prednost u nastavku utrke, a kome će trebati Božja pomoć? Što potraga dulje traje, živci su sve tanji.
1:03:07
41. epizoda
U 'Asia Expressu' staro rivalstvo ponovno se rasplamsava, a žestoki sukobi i provokacije dodatno zaoštravaju odnose među natjecateljima. Dok napetosti rastu, vodi se i odlučujuća borba za posljednji amulet vrijedan 1000 eura.
1:11:28
40. epizoda
U 'Asia Expressu' počinje nova utrka u kojoj crvena boja postaje ključ uspjeha, a potraga za njom donosi neočekivane preokrete. Dok se natjecatelji bore s novim izazovima, slijedi veliko iznenađenje – povratak kraljeva amuleta!
1:12:36
39. epizoda
Nakon ispadanja još jednog para ostaje pet najboljih parova. Finale je sve bliže, a emocije sve snažnije. Nova utrka za amulet donosi izazove povezane sa srećom i talismanima. Natjecatelji moraju prikupiti tri predmeta za sreću, pojesti tajlandski kolač i prilagoditi se novim pravilima stopiranja.
1:12:13
38. epizoda
Nova partnerstva donose neočekivana prijateljstva, ali i nove izazove. Zajedničko putovanje zbližava natjecatelje, no kada dođe vrijeme za važne odluke, simpatije padaju u drugi plan. Hoće li nova prijateljstva izdržati iskušenje ili će prevladati želja za pobjedom?
1:13:21
37. epizoda
Nove kombinacije natjecatelja donose neočekivane izazove. Dok se neki teško prilagođavaju novim partnerima i zadacima, drugi se odlično slažu i funkcioniraju kao da se poznaju cijeli život. Hoće li se pokazati uspješnijima stari timovi ili nova partnerstva?
1:04:23
36. epizoda
U 'Asia Expressu' slijedi neočekivani preokret! Timovi se mijenjaju, a kandidati će morati udružiti snage s novim partnerima. Hoće li se uspjeti prilagoditi ili će ih nove kombinacije skupo stajati?
1:09:21
35. epizoda
Svaki kilometar donosi novu borbu, a za Gazele i Jokere dan će se pretvoriti u pravu noćnu moru. Kad sve krene nizbrdo, podrška onih koji su daleko značit će više nego ikad. Kandidate očekuje prava bujica emocija.
1:01:32
34. epizoda
Glad i umor sve više iscrpljuju timove, no želja za pobjedom nikad nije bila veća! Počinje borba za mjesto među pet najboljih, a neki već znaju koga ondje ne žele vidjeti. Tko će osvojiti imunitet i napraviti korak bliže finalu?
1:06:37
33. epizoda
Na Tajlandu timove čekaju novi izazovi. Dok jedni istražuju nepoznato, Borna će pronaći novu obitelj. No neće svi biti oduševljeni novonastalom idilom, a nadmudrivanja među parovima mogla bi pomrsiti mnoge planove. Tko će koga nadigrati?
1:11:28
32. epizoda
Vatra bi nekim kandidatima mogla zadati ozbiljne probleme, a napetosti u nastavku natjecanja samo će rasti. Vesna će u ime Gusarica dodatno doliti ulje na vatru i rasplamsati već uzavrele odnose.
1:03:13
31. epizoda
Tajland će parove dočekati raširenih ruku, a s Luninim povratkom činilo se da sve ide na bolje. Ali, sreća ne traje dugo. Oni koji su u Laosu bili na vrhu, u Tajlandu će završiti na dnu.
1:09:08
30. epizoda
Jedna utrka odlučiti će tko nastavlja put prema Tajlandu. Hoće li za Katarinu najgori scenarij postati stvarnost? U 'Asia Exspressu' put prema Tajlandu neće biti otvoren svima.
58:09
29. epizoda
Gusarice će pružiti ruku pomoći, no dobra namjera potaknut će teorije zavjere. Utrka će se pretvoriti u pravu noćnu moru, a tenzije neće jenjavati ni nakon što za neke natjecatelje utrka završi. U Asia Expressu nitko nije imun na sukobe.
1:13:26
28. epizoda
Jedan pokušaj sklapanja saveza mogao bi pokrenuti pravi rat. Nesuglasice među kandidatima mogle bi saveznike pretvoriti u neprijatelje, a rastuće tenzije uzdrmati i obiteljske veze. Tko igra za koga, a tko protiv svih?
1:00:18
27. epizoda
Timovi su okupljeni na plavom mostu Nam Song, gdje su Džokeri osvojili imunitet i osigurali nastavak utrke na Tajlandu. Jedan od natjecatelja slavi rođendan, a ekipa ga je iznenadila malim poklonom. Jedan član tima Gazele napušta natjecanje. Je li to kraj za njihov tim?
1:09:40
26. epizoda
Napetosti među timovima dosežu vrhunac. Dok jedni gube živce, drugi gube povjerenje. Kada je imunitet na kocki, pitanje je samo jedno – hoće li na kraju presuditi brzina ili pravila igre?
1:02:17
25. epizoda
Pred timovima je sklizak izazov. Dok jednima muke zadaju jegulje, drugima se spremaju nevolje u raju. Čini se da ni kod Savršenih nije sve tako savršeno.
1:07:54
24. epizoda
Olimpijski duh zavladat će utrkom, no neće svi pokazati timski duh. Nakon izazova na terenu slijedi nova borba – ona za krov nad glavom. Ovoga puta odluka o zasluženom odmoru bit će u tuđim rukama.
1:02:40
23. epizoda
Utrka postaje sve napetija i zahtjevnija, a timovi su na samoj granici izdržljivosti. I baš kada pomisle da ih više ništa ne može iznenaditi, slijedi neočekivani preokret koji će promijeniti tijek natjecanja. Pred njima je trenutak kakav nitko nije mogao predvidjeti.
58:04
22. epizoda
Odlaskom jednog para stvari su se promijenile. Borba za 3.000 eura postaje sve napetija. Dva para već su osigurala mjesto u utrci, dok će o trećem odlučiti sami natjecatelji tajnim glasovanjem. No, prije konačne odluke neki će morati raščistiti račune. Tko će biti posljednji par koji ulazi u utrku za novac?
54:38
21. epizoda
Kandidati se ovog puta bore za više od imuniteta jer ih očekuje i dodatna nagrada. Parovi dobivaju priliku za utrku za novac, a s porastom uloga raste i pritisak.
58:02
20. epizoda
Tenzije među parovima dosežu novu razinu, a problemi u utrci tek počinju. Odgovor na jedno pitanje mogao bi promijeniti tijek natjecanja. Jesu li parovi spremni na promjenu pravila?
1:06:01
19. epizoda
Kod jednog para tenzije dosežu vrhunac. Je li njihov naizgled čvrst odnos došao do točke pucanja? Jedan par zbog pogreške gubi imunitet, a u novoj utrci do Amuleta natjecatelji moraju pronaći tržnicu Xeno i na njezinim štandovima nabaviti određene laoške potrepštine.
1:11:12
18. epizoda
Trka za imunitet je počela. Cilj je osnovna škola u Emunkunu. Gazele su osvojile amulet koji im je dao prednost. Hoće li je uspjeti dobro iskoristiti? Pritisak raste. Očekuje vas neočekivano.
1:10:47
17. epizoda
U ovoj epizodi tenzije rastu, a neki se timovi suočavaju sa svojim rivalima. No Laos ne daje vremena za predah. Pred natjecateljima je težak zadatak, a pomalo i prljav.
1:15:52
16. epizoda
Laoski dio utrke je počeo, a natjecateljima nikad nije bilo teže. Spartanci vode utrku za amulet, a kako se snalazi novi par?
1:11:26
15. epizoda
I dalje smo u utrci za dva amuleta. Par koji prvi stigne do hrama Saphai Neua osvaja amulet vrijedan tisuću eura. Tijekom utrke natjecatelje će dočekati jedno iznenađenje. Kakve će biti njihove reakcije?
1:17:15
14. epizoda
Nastavlja se utrka za opstanak. Tim koji najbrže odradi početni zadatak dobiva prednost. Tko će pobijediti i pomoći svom timu, ali istovremeno i otežati nekome drugome? Od preskakanja užeta do mrvljenja Kampot papara i pjevanja kambodžanskih pjesama, koji će se tim najbolje snaći?
1:09:45
13. epizoda
Zanimljiv, ali i zahtjevan duel kandidatima donosi neočekivane obrate. Jedan par sumnja da ga je drugi par sabotirao. Utrka se nastavlja, a jedan par uvjerljivo preuzima vodstvo.
55:53
12. epizoda
Kandidatima sve teže padaju neudobni smještaji, ali i susreti s kukcima. Jokeri su osigurali svoje mjesto u hotelu, gdje će biti razloga i za slavlje i rođendansku zdravicu. Neki će se kandidati morati suočiti sa svojim najvećim strahom – paucima. Pred parovima je novi izazov. Tko će pokazati najviše hrabrosti?
1:05:44
11. epizoda
Za parove je stigao posljednji tjedan u Kambodži. Kandidati će se ovoga tjedna upoznati s kambodžanskom gastronomijom, no neki nisu pretjerano oduševljeni time. Nastavlja se borba za Amulet vrijedan tisuću eura, a crvena omotnica donosi nove zadatke i izazove.
58:00
10. epizoda
Koji su parovi uspjeli izboriti kvalifikacije za imunitet? Tri para osigurala su svoj smještaj, dok će se ostali ponovno morati snaći. Utrka za imunitet se nastavlja, a crvena omotnica kvalificiranim parovima donosi novi zadatak i otkriva lokaciju završne točke utrke za imunitet.
1:14:22
9. epizoda
Borba za Amulet nastavlja se u Kampong Luongu, gdje natjecatelje čeka novi duel, a zatim i put prema Melumu. Koji će se par bolje snaći na vodi nego na suhom? Tri para vode tijesnu bitku za Amulet. Ante i Antonija kandidatima donose novo iznenađenje u obliku kazne.
1:14:40
8. epizoda
Kakav je poredak parova i tko je osvojio Amulet u posljednjoj utrci? Među kandidatima umor, vrućina i neispavanost sve više dolaze do izražaja, a međuljudski odnosi iz dana u dan postaju sve važniji. Nastavak utrke vodi parove kroz nove kilometre i donosi nova iznenađenja. Hoće li najbolji parovi uspjeti zadržati svoju prednost?
1:15:40
7. epizoda
Nakon odlaska jednog para, utrka se nastavlja. Borba za Amulet i imunitet vodi ih kroz tri zadane lokacije, na kojima moraju prikupiti tri predmeta. Oni ih potom vode do zadatka na farmi krokodila, ali i do duela na tržnici Pra Maoy.
1:36:56
6. epizoda
Još jedno jutro u Kambodži natjecateljima donosi velik dan – dan prve eliminacije. Dok su se neki konačno uspjeli naspavati, drugi su morali improvizirati. Timovi moraju stići do hrama Eh Phnom, a do cilja ih dijeli 60 kilometara. Posljednja dva tima koja stignu na cilj automatski završavaju u opasnosti od eliminacije.
1:45:40
5. epizoda
Par koji je u posljednjem izazovu osvojio Amulet sada donosi veliku odluku – koji će par krenuti posljednji? Nekima odluke drugih nisu baš najjasnije. Je li riječ o taktici ili nečem drugom? Utrka u 'Asia Expressu' dolazi do kulminacije – u iduća 24 sata još jedan tim osvaja imunitet, dok dva tima ostaju u opasnosti od eliminacije.
1:33:52
4. epizoda
Parovi nastavljaju utrku kroz ruralne dijelove Kambodže, gdje ih čekaju novi zadaci i susret s tradicionalnim načinom života. Nakon borbe za imunitet, natjecatelji kreću u novu etapu s ciljem da osvoje prednost i izbjegnu eliminaciju, a nepredvidivi zadaci i uvjeti ponovno će testirati njihovu snalažljivost i suradnju.
1:42:13
3. epizoda
Parovi nastavljaju avanturu kroz Kambodžu, a nakon prve noći kod lokalaca suočavaju se s novim izazovima i utrkom za Amulet. Pobjednički par dobiva važnu odluku koja utječe na ostale natjecatelje, dok se među parovima počinju stvarati prvi savezi i taktike.
1:36:36
2. epizoda
Na pobjednicima prve utrke je velika odluka – moraju odlučiti koji će par posljednji krenuti u novu utrku. Kandidati u novom izazovu moraju pronaći smještaj, a vremenske prilike parovima dodatno otežavaju zadatak. Novi izazovi na putu prema odredištu dovode do pogrešaka, prepirki i suza. Koji je par osvojio Amulet?
1:37:22
1. epizoda
Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, u džepu vam je samo jedan euro, a pred vama više od 6000 kilometara. Devet timova kreće iz Siem Reapa u Kambodži prema Bangkoku, oslanjajući se samo na vlastitu snalažljivost - i na partnera uz sebe. U prvoj epizodi upoznajemo parove, pravila igre i prve izazove koji odmah odvajaju snalažljive od izgubljenih. Jer ovdje najveća prednost nije brzina, nego koliko dobro poznajete onoga s kim dijelite put.