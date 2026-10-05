Asia Express: Zmajeva ruta - Sezona 1 - 15. epizoda

Asia Express: Zmajeva ruta ,
I dalje smo u utrci za dva amuleta. Par koji prvi stigne do hrama Saphai Neua osvaja amulet vrijedan tisuću eura. Tijekom utrke natjecatelje će dočekati jedno iznenađenje. Kakve će biti njihove reakcije?Prikaži više
Sezona 1'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi najuzbudljiviju avanturu života na našim prostorima — egzotične azijske destinacije, neustrašivi natjecatelji i izazovi koji testiraju i tijelo i karakter. Pod vodstvom Antonije Blaće i komičara Ante Travizija, parovi kreću na putovanje bez scenarija, bez pomoći sa strane i bez lažnih emocija — samo stvarni pritisak, stvarne odluke i prava Azija kakvu još niste vidjeli na ekranu. 'Asia Express: Zmajeva ruta' nije klasična utrka — svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu, a kilometri iznenađenja otkrivaju tko je sposoban izdržati kad stvari krenu po zlu i kome se okrećemo u najtežim trenucima. Avantura života koja ne poznaje lake odluke ni lažne emocije i koja te drži za ekran od prve do posljednje epizode!Žanr: avanturistički showDržava: Hrvatska
1:11:26
15. epizoda
I dalje smo u utrci za dva amuleta. Par koji prvi stigne do hrama Saphai Neua osvaja amulet vrijedan tisuću eura. Tijekom utrke natjecatelje će dočekati jedno iznenađenje. Kakve će biti njihove reakcije?
1:17:15
14. epizoda
Nastavlja se utrka za opstanak. Tim koji najbrže odradi početni zadatak dobiva prednost. Tko će pobijediti i pomoći svom timu, ali istovremeno i otežati nekome drugome? Od preskakanja užeta do mrvljenja Kampot papara i pjevanja kambodžanskih pjesama, koji će se tim najbolje snaći?
1:09:45
13. epizoda
Zanimljiv, ali i zahtjevan duel kandidatima donosi neočekivane obrate. Jedan par sumnja da ga je drugi par sabotirao. Utrka se nastavlja, a jedan par uvjerljivo preuzima vodstvo.
55:53
12. epizoda
Kandidatima sve teže padaju neudobni smještaji, ali i susreti s kukcima. Jokeri su osigurali svoje mjesto u hotelu, gdje će biti razloga i za slavlje i rođendansku zdravicu. Neki će se kandidati morati suočiti sa svojim najvećim strahom – paucima. Pred parovima je novi izazov. Tko će pokazati najviše hrabrosti?
1:05:44
11. epizoda
Za parove je stigao posljednji tjedan u Kambodži. Kandidati će se ovoga tjedna upoznati s kambodžanskom gastronomijom, no neki nisu pretjerano oduševljeni time. Nastavlja se borba za Amulet vrijedan tisuću eura, a crvena omotnica donosi nove zadatke i izazove.
58:00
10. epizoda
Koji su parovi uspjeli izboriti kvalifikacije za imunitet? Tri para osigurala su svoj smještaj, dok će se ostali ponovno morati snaći. Utrka za imunitet se nastavlja, a crvena omotnica kvalificiranim parovima donosi novi zadatak i otkriva lokaciju završne točke utrke za imunitet.
1:14:22
9. epizoda
Borba za Amulet nastavlja se u Kampong Luongu, gdje natjecatelje čeka novi duel, a zatim i put prema Melumu. Koji će se par bolje snaći na vodi nego na suhom? Tri para vode tijesnu bitku za Amulet. Ante i Antonija kandidatima donose novo iznenađenje u obliku kazne.
1:14:40
8. epizoda
Kakav je poredak parova i tko je osvojio Amulet u posljednjoj utrci? Među kandidatima umor, vrućina i neispavanost sve više dolaze do izražaja, a međuljudski odnosi iz dana u dan postaju sve važniji. Nastavak utrke vodi parove kroz nove kilometre i donosi nova iznenađenja. Hoće li najbolji parovi uspjeti zadržati svoju prednost?
1:15:40
7. epizoda
Nakon odlaska jednog para, utrka se nastavlja. Borba za Amulet i imunitet vodi ih kroz tri zadane lokacije, na kojima moraju prikupiti tri predmeta. Oni ih potom vode do zadatka na farmi krokodila, ali i do duela na tržnici Pra Maoy.
1:36:56
6. epizoda
Još jedno jutro u Kambodži natjecateljima donosi velik dan – dan prve eliminacije. Dok su se neki konačno uspjeli naspavati, drugi su morali improvizirati. Timovi moraju stići do hrama Eh Phnom, a do cilja ih dijeli 60 kilometara. Posljednja dva tima koja stignu na cilj automatski završavaju u opasnosti od eliminacije.
1:45:40
5. epizoda
Par koji je u posljednjem izazovu osvojio Amulet sada donosi veliku odluku – koji će par krenuti posljednji? Nekima odluke drugih nisu baš najjasnije. Je li riječ o taktici ili nečem drugom? Utrka u 'Asia Expressu' dolazi do kulminacije – u iduća 24 sata još jedan tim osvaja imunitet, dok dva tima ostaju u opasnosti od eliminacije.
1:33:52
4. epizoda
Parovi nastavljaju utrku kroz ruralne dijelove Kambodže, gdje ih čekaju novi zadaci i susret s tradicionalnim načinom života. Nakon borbe za imunitet, natjecatelji kreću u novu etapu s ciljem da osvoje prednost i izbjegnu eliminaciju, a nepredvidivi zadaci i uvjeti ponovno će testirati njihovu snalažljivost i suradnju.
1:42:13
3. epizoda
Parovi nastavljaju avanturu kroz Kambodžu, a nakon prve noći kod lokalaca suočavaju se s novim izazovima i utrkom za Amulet. Pobjednički par dobiva važnu odluku koja utječe na ostale natjecatelje, dok se među parovima počinju stvarati prvi savezi i taktike.
1:36:36
2. epizoda
Na pobjednicima prve utrke je velika odluka – moraju odlučiti koji će par posljednji krenuti u novu utrku. Kandidati u novom izazovu moraju pronaći smještaj, a vremenske prilike parovima dodatno otežavaju zadatak. Novi izazovi na putu prema odredištu dovode do pogrešaka, prepirki i suza. Koji je par osvojio Amulet?
1:37:22
1. epizoda
Zamislite da se probudite u nepoznatoj zemlji. Ne govorite jezik, u džepu vam je samo jedan euro, a pred vama više od 6000 kilometara. Devet timova kreće iz Siem Reapa u Kambodži prema Bangkoku, oslanjajući se samo na vlastitu snalažljivost - i na partnera uz sebe. U prvoj epizodi upoznajemo parove, pravila igre i prve izazove koji odmah odvajaju snalažljive od izgubljenih. Jer ovdje najveća prednost nije brzina, nego koliko dobro poznajete onoga s kim dijelite put.