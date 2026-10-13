Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Bajka o vili , Bir Peri Masali

2022 Br. epizoda: 1

U emotivnoj dramskoj seriji 'Bajka o vili', Alina Boz tumači Zeynep, mladu dadilju koja je odrastala suočavajući se s brojnim životnim izazovima. Odrastanje uz oca koji joj nikada nije pružao podršku dodatno je oblikovalo njezin život i natjeralo je da se odmalena prvenstveno oslanja na sebe. Ipak, Zeynep ne odustaje od nade da će jednoga dana uspjeti promijeniti svoj život i pronaći sreću za kojom toliko dugo čezne. Sve se mijenja kada sasvim slučajno naiđe na torbu punu novca. Naizgled neočekivani pronalazak mogao bi biti prilika za novi početak, ali istodobno Zeynep dovodi pred najveće iskušenje dosad. Hoće li uspjeti donijeti ispravnu odluku i ostati vjerna sebi ili će je novac odvesti putem s kojeg nema povratka? 'Bajka o vili' donosi uzbudljivu priču o izborima, iskušenjima i borbi za bolji život kroz sudbinu mlade žene koja će se morati suočiti s posljedicama svojih odluka.

Prikaži više
Emotivno Dramatično Romantično
Najave

  • Najava

Slični sadržaji

Ljubav ne razumije riječi
Slatka osveta
Ako voliš
Tvoja duša ne čuje
Gospodin pogrešni
Netko drugi
Viola boje mora
Ljepša od tebe
Ljubav mog života
Tri sestre
Sjene prošlosti
Ljubav, razum i osveta
Vatre ivanjske
Igra sudbine

Najave

Bajka o vili - najava
Prikaži više

  • Najava