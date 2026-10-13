2022 Br. epizoda: 1

U emotivnoj dramskoj seriji 'Bajka o vili', Alina Boz tumači Zeynep, mladu dadilju koja je odrastala suočavajući se s brojnim životnim izazovima. Odrastanje uz oca koji joj nikada nije pružao podršku dodatno je oblikovalo njezin život i natjeralo je da se odmalena prvenstveno oslanja na sebe. Ipak, Zeynep ne odustaje od nade da će jednoga dana uspjeti promijeniti svoj život i pronaći sreću za kojom toliko dugo čezne. Sve se mijenja kada sasvim slučajno naiđe na torbu punu novca. Naizgled neočekivani pronalazak mogao bi biti prilika za novi početak, ali istodobno Zeynep dovodi pred najveće iskušenje dosad. Hoće li uspjeti donijeti ispravnu odluku i ostati vjerna sebi ili će je novac odvesti putem s kojeg nema povratka? 'Bajka o vili' donosi uzbudljivu priču o izborima, iskušenjima i borbi za bolji život kroz sudbinu mlade žene koja će se morati suočiti s posljedicama svojih odluka.

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