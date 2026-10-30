Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Bez kraja , Closure

2026 Br. epizoda: 1

'Bez kraja' je potresan dokumentarni film, redatelja Michała Marczaka, koji donosi istinitu priču o očevoj neumornoj potrazi za nestalim sinom. Nakon što 16-godišnji Krzysztof nestane u blizini rijeke Visle u Varšavi, njegov otac Daniel odbija odustati od potrage. Uz pomoć čamaca, dronova i podvodnih kamera mjesecima istražuje rijeku, rastrgan između nade da mu je sin živ i straha od najgoreg. Dok njegova obitelj pokušava živjeti s neizvjesnošću, Daniel počinje pomagati i drugim obiteljima nestalih osoba. 'Bez kraja' je istinita emotivna priča o roditeljskoj ljubavi, gubitku, nadi i nevjerojatnoj ustrajnosti u potrazi za istinom.

Prikaži više
Emotivno Obiteljske teme Napeto
Nastavi
Gledaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium
Najave

  • Najava

Slični sadržaji

Love Island Adria
Ako voliš
Odmor iz noćne more
Divlje pčele
Opake djeveruše
Otmica modela
Brak na prvu Australija
Student iz noćne more
Skriveno u raju
Asia Express: Zmajeva ruta
Prava žena
Tajne vinove loze
Ljubav, razum i osveta
Ljetna vila
Tuđi život

Najave

Oglas
Bez kraja - najava
Prikaži više

  • Najava