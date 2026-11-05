Bez kraja - najava

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'Bez kraja' je potresan dokumentarni film, redatelja Michała Marczaka, koji donosi istinitu priču o očevoj neumornoj potrazi za nestalim sinom. Nakon što 16-godišnji Krzysztof nestane u blizini rijeke Visle u Varšavi, njegov otac Daniel odbija odustati od potrage. Uz pomoć čamaca, dronova i podvodnih kamera mjesecima istražuje rijeku, rastrgan između nade da mu je sin živ i straha od najgoreg. Dok njegova obitelj pokušava živjeti s neizvjesnošću, Daniel počinje pomagati i drugim obiteljima nestalih osoba. 'Bez kraja' je istinita emotivna priča o roditeljskoj ljubavi, gubitku, nadi i nevjerojatnoj ustrajnosti u potrazi za istinom.

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