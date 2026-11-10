Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
Oglas
Bez kraja
Closure
logotype

Bez kraja , Closure

2026 1 h 46 min
12

'Bez kraja' je potresan dokumentarni film, redatelja Michała Marczaka, koji donosi istinitu priču o očevoj neumornoj potrazi za nestalim sinom. Nakon što 16-godišnji Krzysztof nestane u blizini rijeke Visle u Varšavi, njegov otac Daniel odbija odustati od potrage. Uz pomoć čamaca, dronova i podvodnih kamera mjesecima istražuje rijeku, rastrgan između nade da mu je sin živ i straha od najgoreg. Dok njegova obitelj pokušava živjeti s neizvjesnošću, Daniel počinje pomagati i drugim obiteljima nestalih osoba. 'Bez kraja' je istinita emotivna priča o roditeljskoj ljubavi, gubitku, nadi i nevjerojatnoj ustrajnosti u potrazi za istinom.

Prikaži više
Emotivno Napeto Hvaljeno od kritike
quote Dokumentarac prati oca Daniela u neumornoj potrazi za 16-godišnjim sinom Krzysztofom, nestalim u Varšavi 2023. godine.
Gledaj
Nastavi
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium
Najave

Slični sadržaji

Udruženi s vragom
Posljednji krug momci
Krvna osveta
Smrtonosna zamka
Joe
Braven - Osvetnik s planine
Savez
Smrtonosni pad
Iskonsko
Operacija Napoleon
Nemir
Vučica
Čovjek željeznog srca
Dubina
Gorštaci

Najave