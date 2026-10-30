Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
Najave

Najave ,

Najava Epizoda 0

'Bez kraja' je potresan dokumentarni film, redatelja Michała Marczaka, koji donosi istinitu priču o očevoj neumornoj potrazi za nestalim sinom. Nakon što 16-godišnji Krzysztof nestane u blizini rijeke Visle u Varšavi, njegov otac Daniel odbija odustati od potrage. Uz pomoć čamaca, dronova i podvodnih kamera mjesecima istražuje rijeku, rastrgan između nade da mu je sin živ i straha od najgoreg. Dok njegova obitelj pokušava živjeti s neizvjesnošću, Daniel počinje pomagati i drugim obiteljima nestalih osoba. 'Bez kraja' je istinita emotivna priča o roditeljskoj ljubavi, gubitku, nadi i nevjerojatnoj ustrajnosti u potrazi za istinom.

Prikaži više
Dostupno još 9 dana
Nastavi
Gledaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Najava

0:46
Najave - Najava

Čovjek bez lica - najava

Čovjek bez lica je mračna i psihološki napeta drama koja istražuje duboke slojeve identiteta, osvete i samospoznaje. Nakon godina u kojima je bio ponižavan, iskorištavan i prevaren, glavni junak budi se jednog jutra i otkriva nešto zastrašujuće – njegovo lice je nestalo, zamijenjeno praznom, bijelom maskom. Taj misteriozni preobražaj pokreće lanac događaja koji će zauvijek promijeniti njegov život. U filmu Čovjek bez lica, pratimo njegovu potragu za odgovorima i pravdom, dok se suočava s vlastitim demonima i ljudima koji su ga nekada iskorištavali. Masku ne može skinuti, a svaki korak vodi ga dublje u mračne tajne prošlosti i u mrežu spletki koje prijete da ga unište. Čovjek bez lica je fascinantna priča o gubitku, osveti i potrazi za sobom, film koji vas drži u neizvjesnosti i potiče na razmišljanje o tome što nas zaista čini onim što jesmo.
Nadgradi paket za ogled
0:43
Najave - Najava - Zla smrt 2 - najava

Zla smrt 2 - najava

Ash Williams, jedini preživjeli iz prethodnog susreta s demonima koji opsjedaju tijela, ponovno se nalazi u borbi za život – ovaj put zatvoren u izoliranoj kolibi duboko u šumi. Kada se u kolibu sklonio s grupom neznanaca koji ništa ne slute o užasu koji dolazi, zlo se ponovno budi. Mračne sile, neumoljive i krvave, nastavljaju svoj napad, a ono što slijedi je noć ispunjena strahom, kaosom i borbom protiv nadnaravnog. U filmu Zla smrt 2, napetost ne prestaje rasti dok Ash pokušava sačuvati razum i živote onih oko sebe. Oružje postaje produžetak volje za preživljavanjem, a svaki korak kroz mračnu kolibu vodi dublje u ludilo. Demoni ne opraštaju, a prošlost se vraća s još većom silinom. Zla smrt 2 donosi mješavinu horora, crnog humora i nezaboravnih scena koje su ovaj film učinile kultnim. Svojom jedinstvenom atmosferom i eksplozivnom akcijom, Zla smrt 2 nije samo nastavak – to je nezaustavljiva vožnja kroz pakao iz koje će možda samo jedan izaći živ.
Nadgradi paket za ogled
0:43
Najave - Najava - Uljezi - najava

Uljezi - najava

Godine 1945., odmah po završetku Drugog svjetskog rata, žena koja živi sa svoje dvoje djece, osjetljive na svjetlost, povlači se u zamračeni, stari obiteljski dom na Kanalskim otocima. U tišini i tami izoliranog imanja, sve više počinje vjerovati da nisu sami – nešto nevidljivo, nešto zastrašujuće, počinje se ušuljavati u njihov svakodnevni život. Kako neobjašnjivi događaji postaju sve učestaliji, strah raste, a granica između stvarnog i nadnaravnog briše se. Film Uljezi vodi nas u jezivu atmosferu usamljenosti i paranoje, dok se istine iz prošlosti polako otkrivaju i prijete uništiti ono malo sigurnosti što im je preostalo. Uz napetu priču i mračne preokrete, Uljezi su vrhunski psihološki horor koji vas neće ostaviti ravnodušnima. Tajanstvena kuća, sablasna tišina i majka na rubu razuma čine Uljeze nezaboravnim iskustvom koje preispituje granice vjere, stvarnosti i ljubavi.
Nadgradi paket za ogled
0:44
Najave - Najava - As u rukavu - najava

As u rukavu - najava

Kada bivši mađioničar iz Las Vegasa, Buddy Israel, odluči postati svjedok suradnik i svjedočiti protiv mafije, cijela plejada plaćenih ubojica, prevaranata i lovaca na glave kreće u krvavi lov. U filmu As u rukavu, svaki metak ima svoju cijenu, a svako lice svoju masku. Kako se mreža izdaje i pohlepe sve više zapliće, postaje jasno da je As u rukavu više od običnog trilera – to je kaotična bitka za opstanak, gdje svatko ima svoj motiv. U svijetu u kojem nitko nikome ne vjeruje, As u rukavu donosi eksplozivnu akciju i neočekivane preokrete do samoga kraja.
Nadgradi paket za ogled
0:45
Najave - Najava - U vrtlogu igre - najava

U vrtlogu igre - najava

Bivši agent FBI-ja, sada šerif u malom gradu, pokušava ostaviti prošlost iza sebe. Međutim, kada sin šefa FBI-ja postane žrtva brutalne mafije iz Chicaga, stari dugovi i nerazjašnjeni računi ponovno isplivavaju. U zamjenu za oprost i priliku da se iskupi, pristaje priključiti se tajnoj operaciji – da iznutra infiltrira nemilosrdni mafijaški klan. Kroz zamršeni svijet lažnih identiteta, dvostrukih igara i smrtonosnih spletki, Sirovi ugovor postaje utrka protiv vremena u kojoj se granica između pravde i osvete opasno briše. Naoružan samo svojim instinktima, iskustvom i željom da dovrši posao, glavni junak ulazi ravno u srce tame – gdje svaki pogrešan korak može biti posljednji. Sirov, napet i pun adrenalina, Sirovi ugovor je kriminalistički triler koji vas ne pušta do samog kraja. S nepredvidivim obratima i atmosferom neizvjesnosti, Sirovi ugovor otkriva kako ponekad pravda zahtijeva da igrate po pravilima zločina.
Nadgradi paket za ogled
0:48
Najave - Najava - Noć glupih mrtvaca - najava

Noć glupih mrtvaca - najava

U filmu Noć glupih mrtvaca, svakodnevica jednog običnog prodavača elektronike iz Londona i njegovog lijenog cimera svodi se na ispijanje piva, igranje videoigara i bijeg od stvarnog života. Međutim, njihova dosadna i besciljna rutina naglo se prekida kada izbije zombi apokalipsa! Dok grad polako tone u kaos, Shaun shvaća da je vrijeme da konačno preuzme odgovornost – da spasi djevojku, pomiri se s majkom i, usput, preživi invaziju živih mrtvaca. Noć glupih mrtvaca je urnebesna horor-komedija koja kombinira britanski humor s napetim zombi akcijama, stvarajući nezaboravno filmsko iskustvo. Ako tražite film koji će vas i nasmijati i držati na rubu sjedala, Noć glupih mrtvaca je pun pogodak!
Nadgradi paket za ogled
0:48
Najave - Najava - Djed Mraz & Co.

Djed Mraz & Co.

U filmu Djed Mraz & Co., Božić je u opasnosti kada se svi vilenjaci iznenada razbole i više nisu u stanju izrađivati darove. Bez njihove pomoći, san o blagdanskoj magiji gotovo nestaje. Djed Mraz, suočen s najvećim izazovom u svom životu, odlučuje sići na Zemlju u potrazi za lijekom koji će spasiti Božić. Njegova misija, međutim, nimalo nije jednostavna – u modernom svijetu nailazi na brojne prepreke, nesporazume i neočekivane pustolovine. No, uz pomoć ljudi koji su spremni povjerovati u čaroliju, Djed Mraz & Co. pronalazi snagu da ne odustane. Topla, duhovita i prepuna blagdanskog duha, priča filma Djed Mraz i kompanija podsjeća da se Božić ne mjeri samo darovima, već vjerom, ljubavlju i zajedništvom. Film Djed Mraz & Co. nosi poruku da čuda postoje – potrebno je samo malo hrabrosti da se u njih povjeruje.
Nadgradi paket za ogled
0:45
Najave - Najava - Zapravo ljubav - najava

Zapravo ljubav - najava

'Zapravo ljubav' je topla i šarmantna romantična komedija koja prati živote osam vrlo različitih parova dok se suočavaju s ljubavnim usponima i padovima tijekom užurbanog mjeseca prije Božića u Londonu. Kroz niz labavo povezanih priča, film prikazuje kako ljubav dolazi u svim oblicima – iskrenim, kompliciranim, neuzvraćenim, iznenadnim i vječnim. U srcu filma 'Zapravo ljubav' nalaze se svakodnevni ljudi koji, unatoč razlikama, dijele zajedničku potragu za bliskošću i nježnošću. Od premijera koji se zaljubljuje u svoju asistenticu, preko pisca koji bježi u Francusku i tamo pronalazi inspiraciju – i ljubav, do dječaka koji odluči osvojiti srce školske simpatije, svaka priča donosi vlastiti pogled na to koliko ljubav može biti snažna i nepredvidiva. 'Zapravo ljubav' je dirljiv, zabavan i neodoljivo ljudski film koji nas podsjeća da, bez obzira na kaos koji nas okružuje, ljubav je svuda oko nas – samo je treba prepoznati.
Nadgradi paket za ogled
1:02
Najave - Najava

Instant obitelj - najava

U filmu Instant obitelj, bračni par Pete (Mark Wahlberg) i Ellie (Rose Byrne) odlučuju se na posvojenje nakon što se suoče s pritiscima i komentarima rođaka koji misle da nikada neće imati djecu. Upisuju tečaj za udomitelje, gdje im socijalni radnici Karen (Octavia Spencer) i Sharon (Tig Notaro) pomažu u procesu. Na događaju za udomitelje, Pete i Ellie susreću Lizzy (Isabela Moner), tinejdžerku koja im otkriva da djeca poput nje često ostaju zanemarena jer je teško naći obitelj za tinejdžere. Instant obitelj donosi dirljivu i zabavnu priču o tome kako ljubav i hrabrost mogu stvoriti obitelj, čak i na neočekivane načine.
Nadgradi paket za ogled
1:02
Najave - Najava

Dungeons & Dragons: Čast lopova - najava

U filmu Dungeons and Dragons: Čast lopova, Edgin Darvis (Chris Pine), bivši bard koji je postao lopov, proveo je dvije godine u mračnoj i vlažnoj ćeliji nakon neuspjelog pokušaja da dođe do magičnog artefakta. Nakon što mu je dosadilo, odlučuje da je vrijeme za promjenu. U društvu svoje hrabre barbarske suputnice Holge Kilgore (Michelle Rodriguez), Edgin okuplja šaroliku ekipu starih i novih prijatelja kako bi krenuo na opasnu misiju – da ponovo bude sa svojom kćeri Kira. Međutim, užurbane ulice mitskog grada Neverwintera postaju smrtonosno igralište. Pred njima se nalaze zle vještice, moćni nekromanti i legendarna bića iz mitologije, a njihov zadatak postaje još opasniji. Da li Edgin i njegovi nespretni, ali hrabri suputnici imaju ono što je potrebno da završe svoju misiju u opasnom svijetu filma Dungeons and Dragons: Čast lopova? Ovaj film donosi uzbudljivu avanturu koja spaja magiju, borbu i prijateljstvo u nevjerojatnom svijetu fantazije. Ne propustite uzbudljivu akciju i nezaboravne likove u Dungeons and Dragons: Čast lopova, gdje svaka odluka može promijeniti tok sudbine.
Nadgradi paket za ogled
1:00
Najave - Najava

Babylon - najava

Babylon donosi spektakularan pogled na zlatnu eru Hollywooda u 1926. godini, kada je filmska industrija u punom procvatu, a ambicije glumaca, producenata i muzičara oblikuju sudbine. Nellie LaRoy (Margot Robbie), mlada glumica koja pokušava ostvariti svoj prvi veliki proboj, suočava se s izazovima koje donosi Hollywood. Manny Torres (Diego Calva) je ambiciozni mladić koji sanja o tome da bude dio filmske industrije, vjerujući da je filmsko stvaralaštvo najuzvišeniji poziv. Sidney Palmer (Jovan Adepo), mladi trubač bez velikih ambicija, slijedi glazbu, dok Jack Conrad (Brad Pitt), Hollywoodova broj jedan muška zvijezda, bori se sa svojim demonima slave. U filmu Babylon, čiji je redatelj Damien Chazelle, dobitnik Oscara za La La Land, životi i karijere ovih likova prepliću se u vrtlogu ambicije, inovacija, razočaranja i dekadencije. Film istražuje kako se mijenjaju tehnologije, publika i sam Hollywood, dok likovi navigiraju kroz svijet sjaja i tame filmske industrije.
Nadgradi paket za ogled
0:40
Najave - Najava - Ovo je Božić - najava

Ovo je Božić - najava

Romantična komedija 'Ovo je Božić' smještena je u predbožićni London i prati Adama i Emmu tijekom njihove svakodnevne vožnje iz idiličnog sela Langton do užurbanog grada. Na svom putu, kao i svakog dana, susreću iste putnike , ljude koje jedva poznaju, a koji im postupno postaju dio rutine, malih rituala i neočekivanih avantura. Kako se blagdanska atmosfera pojačava, 'Ovo je Božić' polako otkriva nježne i duhovite trenutke koji povezuju dvoje stranaca, dok svaki od njih pokušava pronaći malo topline, radosti i smisla u gradskoj vrevi. Upoznavanje s drugim putnicima i sitne zgode koje im se događaju postaju uvod u nešto mnogo značajnije. Film 'Ovo je Božić' donosi toplu, emotivnu priču o tome kako se ljubav i zajedništvo mogu roditi na najobičnijim mjestima čak i u jutarnjoj gužvi jedne svakodnevne vožnje.
Nadgradi paket za ogled
0:40
Najave - Najava - Sonic: Super jež - najava

Sonic: Super jež - najava

'Sonic: Super jež' donosi dinamičnu i zabavnu filmsku avanturu jednog od najpoznatijih likova iz svijeta videoigara. Kada se Sonic, plavi jež nevjerojatne brzine, skloni na Zemlju, pokušava živjeti mirno i nezapaženo. No nakon što slučajno izazove nestanak struje diljem dijela SAD-a, privlači pažnju zloglasnog dr. Robotnika (Jim Carrey), koji želi iskoristiti Sonicovu jedinstvenu moć za osvajanje svijeta. 'Sonic: Super jež' kombinira humor, akciju i emotivne trenutke, dok Sonic uz pomoć svog novog prijatelja pokušava zaštititi planet i spriječiti Robotnikove planove. Savršena obiteljska zabava, 'Sonic: Super jež' oduševit će i stare fanove i novu generaciju gledatelja.
Nadgradi paket za ogled
0:59
Najave - Najava - Zvijer - najava

Zvijer - najava

Francusko-kanadska znanstvenofantastična drama 'Zvijer' prikazana je u službenoj konkurenciji Venecijanskog filmskog festivala. U središtu 'Zvijeri' je Gabrielle (Léa Seydoux), žena koja u Parizu 2044. — u svijetu gdje umjetna inteligencija vlada, a emocije su prepreka zapošljavanju — mora "pročistiti" svoju DNK poniranjem u prethodne živote, u kojima se u Parizu 1910. i Los Angelesu 2014. uvijek iznova susreće s istim čovjekom, Louisom (George MacKay). Kroz tri vremenska plana i hipnotičku vizualnost, 'Zvijer' postaje meditacija o strahu od ljubavi i o cijeni odricanja od vlastitih osjećaja, nošena jednom od najfinijih izvedbi Léa Seydoux u dosadašnjoj karijeri.
Nadgradi paket za ogled
1:03
Najave - Najava - Zona interesa - najava

Zona interesa - najava

'Zona interesa' film je redatelja Jonathana Glazera koji je osvojio dva Oscara, uključujući onaj za najbolji međunarodni film. Prati zapovjednika Auschwitza Rudolfa Hössa i njegovu suprugu Hedwig koji uz samu ogradu logora grade idiličan obiteljski život s vrtom i bazenom — dok se s druge strane zida odvija jedan od najvećih zločina u povijesti čovječanstva. 'Zona interesa' ne prikazuje strahote izravno — sve što čujemo kroz zid čini film zastrašujućim na posve jedinstven način. 'Zona interesa' jedno je od najvažnijih filmskih iskustava ovog desetljeća i djelo koje te ne napušta dugo nakon odjavne špice.
Nadgradi paket za ogled
1:02
Najave - Najava - Točka pucanja - najava

Točka pucanja - najava

'Točka pucanja' britanski je filmski spektakl redatelja Philipa Barantinija snimljen u jednom neprekidnom kadru bez rezova. Film prati glavnog kuhara Andyja Jonesa kojeg utjelovljuje Stephen Graham — čovjeka na rubu koji pokušava održati kontrolu nad kuhinjom, osobljem i vlastitim životom tijekom najprometnijeg božićnog vikenda u popularnom londonskom restoranu. Iznenadna inspekcija, zahtjevni gosti i osobne krize zaposlenika samo su neke od iskri koje prijete da sve pretvore u kaos. 'Točka pucanja' ne koristi jednokadarsku tehniku kao filmski trik — ona te baca ravno usred kuhinjskog pakla i ne pušta dok ne završi zadnja smjena.
Nadgradi paket za ogled
1:03
Najave - Najava - Najgora osoba na svijetu - najava

Najgora osoba na svijetu - najava

'Najgora osoba na svijetu' norveški je filmski dragulj redatelja Joachima Triera koji prati Juliju, tridesetogodišnjakinju koja se bori s ljubavnim životom, karijerom i pitanjem tko zapravo želi biti. Kada napusti stabilnu vezu sa starijim stripskim umjetnikom i spontano upozna mlađeg i šarmantnog Eivinda, njezin život kreće u nepredvidivom smjeru. Renate Reinsve za svoju je ulogu osvojila nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Cannesu 2021, a film je bio nominiran i za dva Oscara. Strukturiran kao roman u 12 poglavlja, 'Najgora osoba na svijetu' spada u najhvaljenije europske filmove ovog desetljeća — pametna, emotivna i vizualno inventivna drama koju ne smiješ propustiti.
Nadgradi paket za ogled
0:59
Najave - Najava - Operacija Napoleon - najava

Operacija Napoleon - najava

'Operacija Napoleon' donosi priču o mladoj odvjetnici Kristin koja je uvučena u vrtlog međunarodne zavjere kada njezin brat na islandskom ledenjaku otkrije ostatke njemačkog zrakoplova iz Drugog svjetskog rata — olupinu koju CIA desetljećima pokušava prikriti po svaku cijenu. Islandski akcijski triler 'Operacija Napoleon' redatelja Óskara Þóra Axelssona temeljen je na bestseleru slavnog pisca krimića Arnaldura Indriðasona, snimljen na ledenjacima Islanda i najskuplji je islandski film ikad produciran — spektakularne ledene vizure daju mu poseban vizualni identitet. Ako voliš napete špijunske trilere s povijesnom pozadinom i egzotičnim lokacijama, 'Operacija Napoleon' je film koji ne smiješ propustiti.
Nadgradi paket za ogled
0:58
Najave - Najava - Okus ljubavi - najava

Okus ljubavi - najava

'Okus ljubavi' francuski je filmski dragulj redatelja Trần Anh Hùnga koji je osvojio nagradu za režiju na Filmskom festivalu u Cannesu 2023. Film prati Eugénie, iznimnu kuharicu koja dvadeset godina radi za poznatog gastronoma Dodina — i koji su se s vremenom, između lonaca i tanjura, zaljubili jedno u drugo. Juliette Binoche i Benoît Magimel na ekranu dijele neospornu kemiju koja ovom filmu daje posebnu toplinu. 'Okus ljubavi' nije samo priča o hrani — to je senzualan i vizualno besprijekoran film o ljubavi koja se izražava kuhanjem i godinama zajedničkog života, a 'Okus ljubavi' savršen je izbor za one koji traže nešto više od radnje.
Nadgradi paket za ogled
0:41
Najave - Najava - Samo nas dvoje - najava

Samo nas dvoje - najava

'Samo nas dvoje' francuski je psihološki triler redateljice Valérie Donzelli koji prati Blanche, učiteljicu koja misli da je pronašla idealnog muškarca kada upozna šarmantnog Grégoirea — no ono što počinje kao ljubavna idila polako se pretvara u noćnu moru kontrole, izolacije i psihičkog nasilja. Virginie Efira donosi jednu od svojih najboljih izvedbi, a Melvil Poupaud hladnokrvno utjelovljuje zastrašujuću figuru manipulatora. Nominiran za četiri nagrade César, 'Samo nas dvoje' ekranizacija je nagrađivanog romana Érica Reinhardta i jedan od najpotresnijih filmova o nasilju u vezama u suvremenoj europskoj kinematografiji — film koji zaboli jer je zabrinjavajuće istinit.
Nadgradi paket za ogled
0:59
Najave - Najava - Puč! - najava

Puč! - najava

'Puč!' je američka crna komedija redatelja Austina Starka i Josepha Schumana. Film smješten u 1918. godinu prati tajanstvenog varalicu koji se zaposli kao kuhar u raskošnoj vili imućnog novinara na izoliranom otoku za vrijeme epidemije španjolske gripe — a kada bolest odreže imanje od vanjskog svijeta, lukavi kuhar potiče sluge na pobunu i preuzimanje dvorca. Peter Sarsgaard i Billy Magnussen u dvoboju gospodara i sluge donose duhovit i oštar komentar o klasnim razlikama i privilegijama koji zvuči začuđujuće aktualno. 'Puč!' je brz, pametan i zabavan film koji oštrim humorom rastavlja na dijelove licemerje bogatih — a odlična je opcija za sve koji vole socijalnu satiru s twistom.
Nadgradi paket za ogled
0:50
Najave - Najava - Kako se poseksati - najava

Kako se poseksati - najava

'Kako se poseksati' britanski je film redateljice Molly Manning Walker koji je osvojio glavnu nagradu sekcije Un Certain Regard na Filmskom festivalu u Cannesu 2023. i bio nominiran za tri nagrade BAFTA. Prati tri prijateljice koje odlaze na odmor na Kretu u potrazi za najboljim ljetom svog života — no ono što počinje kao bezbrižna priča o odrastanju polako se pretvara u potresno istraživanje pristanka, pritiska vršnjaka i granica koje je teško prepoznati kada ih se prekorači. Mia McKenna-Bruce donosi iznimnu izvedbu koja te ne pušta ni dugo nakon što film završi. 'Kako se poseksati' jedan je od najhrabrijih i najistinitijih filmova o odrastanju posljednjih godina.
Nadgradi paket za ogled
1:28
Najave - Najava - Priscilla - najava

Priscilla - najava

'Priscilla' je biografska drama redateljice Sofije Coppole koja prikazuje poznatu ljubavnu priču iz sasvim drugog kuta — ne iz perspektive kralja rock and rolla, već iz perspektive djevojke koja je imala samo 14 godina kada je upoznala Elvisa Presleyja. Film prati Priscillin put od zvjezdane zaljubljenosti do otuđenog i usamljenog života u Gracelandu, zarobljene u sjeni jednog od najvećih glazbenih ikona svih vremena. Cailee Spaeny za naslovnu je ulogu osvojila nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Veneciji 2023, a Jacob Elordi donosi kompleksnog i ponekad zastrašujućeg Elvisa. 'Priscilla' je intiman i vizualno besprijekoran portret žene čija je vlastita priča dugo ostala u hladu mita koji je nosilo ime njezina muža.
Nadgradi paket za ogled
0:59
Najave - Najava - Broker - najava

Broker - najava

'Broker' je južnokorejska drama redatelja Hirkazua Kore-ede, dobitnika Zlatne palme. Na kišnu noć u Busanu, mlada majka So-young ostavlja bebu ispred crkvenog "baby boxa" — no dijete umjesto socijalne službe preuzimaju dvojica neslužbenih posrednika koji ga namjeravaju prodati bogatom paru. Kada se majka neočekivano vrati, sva trojica kreću na neobično putovanje u potrazi za savršenom obitelji, praćeni detektivima koji ih tajno prate. 'Broker' je topla, emotivna i duhovita priča o ljubavi, napuštanju i pitanju što zapravo čini obitelj — uz nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Cannesu za Song Kang-hoa, jedan od najljepših azijskih filmova posljednjih godina.
Nadgradi paket za ogled
0:50
Najave - Najava - La Maison: Kuća užitka - najava

La Maison: Kuća užitka - najava

'La Maison: Kuća užitka' francuska je psihološka drama temeljena na autobiografskom romanu-bestselleru spisateljice Emme Becker, s elementima voajerizma i seksualne napetosti. Prati Emmu, 27-godišnju koja odlučuje napisati roman o svijetu seksualnih radnica — no umjesto da samo promatra, zapošljava se u berlinskom bordelu La Maison. Ono što je trebalo trajati nekoliko tjedana pretvara se u dvogodišnje iskustvo u kojemu otkriva opasnosti i izolaciju, ali i neočekivanu solidarnost i snagu žena koje ga nastanjuju. Hrabar i vizualno senzualan film 'La Maison: Kuća užitka' bez osuđivanja istražuje granice između istraživanja, fantazije i identiteta.
Nadgradi paket za ogled
0:59
Najave - Najava - Vesper - najava

Vesper - najava

'Vesper' je znanstveno-fantastični film koji te uvlači u jedan od najoriginalnijih distopijskih svjetova europske kinematografije. Nakon kolapsa Zemljinog ekosustava, trinaestogodišnja Vesper preživljava u raspadajućoj šumi uz nepokretnog oca koji komunicira kroz lebdeći dron, eksperimentirajući s biotehnologijom u tajnoj podrumskoj laboratoriji. Kada pronađe tajanstvenu preživjelu s palom letjelicom, otvara se jedina šansa za bijeg iz brutalnog svijeta u kojemu vladaju privilegirani stanovnici udaljene tvrđave Citadele. 'Vesper' je vizualno zadivljujuća sci-fi bajka koja spaja estetiku Miyazakija s mračnom europskom distopijom — jedinstven film koji dokazuje da za veliki spektakl nije potreban hollywoodski budžet.
Nadgradi paket za ogled
0:24
Najave - Najava - Posljednji krug momci - najava

Posljednji krug momci - najava

Kada se najpoznatija lica okupe na blještavoj premijeri filma o kojem svi pričaju, nitko ne sluti u kakvu ludnicu ulaze. Posljednji krug momci je urnebesna parodija špijunskih blockbustera u stilu Jamesa Bonda - samo što se ovdje pravila igre bacaju kroz prozor punom brzinom. Dok publika sjedi na rubu sjedala, na platnu se nižu suludo dinamične potjere na snijegu, vodi i u zraku. Svaka scena nadmašuje prethodnu u apsurdu, adrenalinu i smijehu, a granica između filma i stvarnosti postaje sve tanja. Ovo nije samo akcija - ovo je totalni spektakl koji ne uzima ništa ozbiljno, pa ni samog sebe. Duhovit, brz i nepredvidiv, Poslednji krug momci savršen je izbor za sve koji vole akciju začinjenu obilnom dozom humora. Gledajte ekskluzivno na Voyo platformi.
Nadgradi paket za ogled

Slični sadržaji

Čovjek bez lica
Iskušenik
U vrtlogu igre
As u rukavu
Posljednja pljačka
Najgora osoba na svijetu
Adam
Tajni zadatak
Nasljedstvo
Lov na superubojicu
Jedite lokalno
Noć glupih mrtvaca
Dron
Barbarin
Billy Elliot
Oglas