Čovjek bez lica - najava

Čovjek bez lica je mračna i psihološki napeta drama koja istražuje duboke slojeve identiteta, osvete i samospoznaje. Nakon godina u kojima je bio ponižavan, iskorištavan i prevaren, glavni junak budi se jednog jutra i otkriva nešto zastrašujuće – njegovo lice je nestalo, zamijenjeno praznom, bijelom maskom. Taj misteriozni preobražaj pokreće lanac događaja koji će zauvijek promijeniti njegov život. U filmu Čovjek bez lica, pratimo njegovu potragu za odgovorima i pravdom, dok se suočava s vlastitim demonima i ljudima koji su ga nekada iskorištavali. Masku ne može skinuti, a svaki korak vodi ga dublje u mračne tajne prošlosti i u mrežu spletki koje prijete da ga unište. Čovjek bez lica je fascinantna priča o gubitku, osveti i potrazi za sobom, film koji vas drži u neizvjesnosti i potiče na razmišljanje o tome što nas zaista čini onim što jesmo.