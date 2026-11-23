Bijeg u dvorac - Sezona 2

2016

Kada san o životu iz bajke postane stvarnost, Bijeg u dvorac vodi vas u srce Francuske, gdje kreativni par Dick i Angel pomiču granice mogućeg! Uzbuđenje, izazovi i nepredvidive avanture prate njihov pothvat da starom dvorcu udahnu novi život i stvore dom iz snova. Gledajući Bijeg u dvorac, zavirite u svijet gdje se povijest susreće s modernom vizijom, dok se stari kameni zidovi pretvaraju u inspirativan prostor prepun magije i stila. Uz smijeh, emocije i nevjerojatne transformacije, emisija otkriva što se zaista krije iza svakog sna o životu u dvorcu. Pridružite se Dicku i Angel na ovom jedinstvenom putovanju kroz Bijeg u dvorac, mjestu gdje upornost i ljubav zaista grade dvorce!