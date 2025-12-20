Bijeg u dvorac - Sezona 6 - 2. epizoda

Sezona 6 Epizoda 2

Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.

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