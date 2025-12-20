Bijeg u dvorac - Sezona 6 - 4. epizoda

Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Bijeg u dvorac , Escape to the Chateau

Sezona 6 Epizoda 4

Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj  sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.

Prikaži više
Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

  • Sezona 9

46:52
Bijeg u dvorac - Sezona 6 - 1. epizoda

1. epizoda

Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj  sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.
Dostupno još 1 dan
46:09
Bijeg u dvorac - Sezona 6 - 2. epizoda

2. epizoda

Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj  sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.
Dostupno još 2 dana
46:30
Bijeg u dvorac - Sezona 6 - 3. epizoda

3. epizoda

Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj  sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.
Dostupno još 3 dana
46:28
Bijeg u dvorac - Sezona 6 - 4. epizoda

4. epizoda

Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj  sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.
Dostupno još 4 dana

Slični sadržaji

Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor
Novi život pod suncem: Putovanje
Dvorac: Sam svoj majstor
Novi život pod suncem: Gdje su sada?
Celebrity Traitors UK
Novi život pod suncem
Farma: Slovenija
Ubojstva u okrugu Pike: Obiteljski masakr
Samit
Why Croatia
Krišne: Gurui. Karma. Ubojstvo
Traitors Australija
Zamka za mog stokera
Propovijedanje zla: Supruga u bijegu
Bijeg u dvorac 6
S6/E4
Prikaži više

  • Sezona 5

  • Sezona 6

  • Sezona 7

  • Sezona 8

  • Sezona 9