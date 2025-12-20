Bijeg u dvorac - Sezona 7 - 1. epizoda

Bijeg u dvorac , Escape to the Chateau
Britanski Channel 4 u dokumentarnoj seriji „Bijeg u dvorac“ predstavlja Dicka Strawbridgea i Angelu Adoree, bračni par koji s obitelji, sinom Arthurom i kćerkom Dorothy, kupuje, obnavlja i preuređuje Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, u Francuskoj. Dick Strawbridge bivši je potpukovnik britanske vojske a britanskom je auditoriju poznat po nastupima u TV emisijama poput „It's Not Easy Being Green“ (2006.), „Coast“ (2006.), „Scrapheap Challenge“ (2009.), „The Hungry Sailors and Saturday Farm“ (2011.), „Dirty Rotten Survival“ (2015.) Ovoga puta Dickovo iskustvo i stručnost u inženjerstvu i hrani dolazi do punog izražaja, dok se obavljaju opsežni radovi na potencijalno predivnom dvorcu. Njegova supruga Angel Adoree, inače vlasnica ugostiteljske tvrtke „The Vintage Patisserie“, kreativni je pokretač serije te svojim šarmom, stilom i talentom za uređenje interijera, ali i gostoljubivošću donosi zabavu kako bi posjet gostima ostao u trajnom i lijepom sjećanju. U prvoj sezoni, balansirajući između obiteljskog i poslovnog života, Dick i Angela žele vratiti dvorac u velebno, raskošno stanje. U trenutku njihovog preuzimanja, u dvorcu od 45 soba nije se živjelo zadnjih 40 godina te je trebalo uvesti tekuću vodu, grijanje i električnu energiju. No Dick i Angela utrkuju se s vremenom jer njihovo vjenčanje trebalo bi se održati upravo u njemu! Kroz sveukupno sedam sezona gledatelji će moći pratiti sva događanja, od svadbenih zvona i nastavka obnavljanja do održavanja dvorca, ali i zbivanja u samoj obitelji.Prikaži više
Sezona 6Kada san o životu iz bajke postane stvarnost, Bijeg u dvorac vodi vas u srce Francuske, gdje kreativni par Dick i Angel pomiču granice mogućeg! Uzbuđenje, izazovi i nepredvidive avanture prate njihov pothvat da starom dvorcu udahnu novi život i stvore dom iz snova. Gledajući Bijeg u dvorac, zavirite u svijet gdje se povijest susreće s modernom vizijom, dok se stari kameni zidovi pretvaraju u inspirativan prostor prepun magije i stila. Uz smijeh, emocije i nevjerojatne transformacije, emisija otkriva što se zaista krije iza svakog sna o životu u dvorcu. Pridružite se Dicku i Angel na ovom jedinstvenom putovanju kroz Bijeg u dvorac, mjestu gdje upornost i ljubav zaista grade dvorce!Žanr: lifestyle emisijaGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Velika Britanija
Sezona 7Kada san o životu iz bajke postane stvarnost, Bijeg u dvorac vodi vas u srce Francuske, gdje kreativni par Dick i Angel pomiču granice mogućeg! Uzbuđenje, izazovi i nepredvidive avanture prate njihov pothvat da starom dvorcu udahnu novi život i stvore dom iz snova. Gledajući Bijeg u dvorac, zavirite u svijet gdje se povijest susreće s modernom vizijom, dok se stari kameni zidovi pretvaraju u inspirativan prostor prepun magije i stila. Uz smijeh, emocije i nevjerojatne transformacije, emisija otkriva što se zaista krije iza svakog sna o životu u dvorcu. Pridružite se Dicku i Angel na ovom jedinstvenom putovanju kroz Bijeg u dvorac, mjestu gdje upornost i ljubav zaista grade dvorce!Žanr: lifestyle emisija, LifestyleGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo
Sezona 8Kada san o životu iz bajke postane stvarnost, Bijeg u dvorac vodi vas u srce Francuske, gdje kreativni par Dick i Angel pomiču granice mogućeg! Uzbuđenje, izazovi i nepredvidive avanture prate njihov pothvat da starom dvorcu udahnu novi život i stvore dom iz snova. Gledajući Bijeg u dvorac, zavirite u svijet gdje se povijest susreće s modernom vizijom, dok se stari kameni zidovi pretvaraju u inspirativan prostor prepun magije i stila. Uz smijeh, emocije i nevjerojatne transformacije, emisija otkriva što se zaista krije iza svakog sna o životu u dvorcu. Pridružite se Dicku i Angel na ovom jedinstvenom putovanju kroz Bijeg u dvorac, mjestu gdje upornost i ljubav zaista grade dvorce!Žanr: LifestyleGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
Sezona 9Kada san o životu iz bajke postane stvarnost, Bijeg u dvorac vodi vas u srce Francuske, gdje kreativni par Dick i Angel pomiču granice mogućeg! Uzbuđenje, izazovi i nepredvidive avanture prate njihov pothvat da starom dvorcu udahnu novi život i stvore dom iz snova. Gledajući Bijeg u dvorac, zavirite u svijet gdje se povijest susreće s modernom vizijom, dok se stari kameni zidovi pretvaraju u inspirativan prostor prepun magije i stila. Uz smijeh, emocije i nevjerojatne transformacije, emisija otkriva što se zaista krije iza svakog sna o životu u dvorcu. Pridružite se Dicku i Angel na ovom jedinstvenom putovanju kroz Bijeg u dvorac, mjestu gdje upornost i ljubav zaista grade dvorce!Žanr: LifestyleGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo