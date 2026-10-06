Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor 3 1023929 2020 Sezona: Sezona 3

Tim i Rebecca, zajedno s dvoje djece, kupili su dvorac Château de la Ruche u francuskoj regiji Pays de la Loire za 380.000 funti. Već tri mjeseca nemaju nijednog gosta koji plaća boravak, što im stvara ozbiljne financijske probleme. No, kako se bliži Božić, nadaju se dolasku gostiju. U jugozapadnoj Francuskoj, 300 milja dalje, Britanka Amy i njezin francuski suprug Marc vode pansion i yoga retreat u dvorcu s 20 soba i 30 hektara zemljišta, udaljenom sat i pol vožnje od Lyona. Trenutno su suočeni s velikim troškom – moraju zamijeniti dotrajani septički sustav. Na sjeverozapadu Francuske, blizu doline Loire, glazbenici Ben i Billy žive u Château de le Grand Madison. Nakon sedam godina renoviranja, ostala im je još jedna prostorija – stara knjižnica, koja je godinama služila kao skladište. Nakon što su je ispraznili, planiraju zamijeniti veliki krovni prozor. Ben uz pomoć prijatelja podiže staklenu ploču tešku 100 kg, a kada sve dovrše, žele ondje organizirati književne večeri.

Žanr: lifestyle emisija Glumci: Dick Strawbridge, Angel Adoree Država: Velika Britanija

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