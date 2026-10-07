Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 2. epizoda

Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor , Escape to the Chateau DIY
Tim i Rebecca odlučuju proširiti svoj B&B uređenjem prve obiteljske suite. Glazbenici Ben i Billy već sedam godina obnavljaju imanje sa svojom kćeri, no vjeruju da je riječ o poslu koji će trajati cijeli život. Žele obnoviti staru knjižnicu kako bi u njoj mogli održavati sastanke čitateljskog kluba. Angel pomaže Billyju izraditi izložbeni stolić za kavu na kojem će biti izloženi fosili pronađeni na njihovom imanju.Prikaži više
Sezona 3'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' prati britanske obitelji koje se upuštaju u nevjerojatnu avanturu obnove starih francuskih dvoraca. U produkciji britanskog Channela 4, ova spin-off serija popularnog serijala 'Bijeg u dvorac' donosi inspirativne priče ljudi koji napuštaju svoju svakodnevicu kako bi stvorili dom iz snova i pokrenuli vlastiti posao u Francuskoj. 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' donosi korisne savjete Dicka Strawbridgea i njegove supruge Angel Adoree, dok pomažu vlasnicima dvoraca u izazovima renovacije, organizacije evenata i svakodnevnog života u povijesnim zdanjima. Ako volite dizajn, avanturu i francuski šarm, 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' je emisija za vas!Žanr: lifestyle emisijaGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Velika Britanija