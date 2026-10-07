Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 3. epizoda

Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor , Escape to the Chateau DIY
Tim i Rebecca u Château de la Ruche suočavaju se s izazovom pripreme prilaza za goste koji stižu luksuznim sportskim automobilima. Smješteni su u regiji Pays de la Loire, a u pomoć im priskače susjed Alan koji im posuđuje traktor i prikolicu kako bi mogli premjestiti šljunak. U jugoistočnoj Francuskoj, na imanju od 130 hektara, sat i pol vožnje od Lyona, Amy i Marc nastavljaju radove na novom sustavu odvodnje. Paralelno s time, odlučuju srušiti zid u blagovaonici za goste kako bi prostor učinili otvorenijim i funkcionalnijim.Prikaži više
Sezona 3'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' prati britanske obitelji koje se upuštaju u nevjerojatnu avanturu obnove starih francuskih dvoraca. U produkciji britanskog Channela 4, ova spin-off serija popularnog serijala 'Bijeg u dvorac' donosi inspirativne priče ljudi koji napuštaju svoju svakodnevicu kako bi stvorili dom iz snova i pokrenuli vlastiti posao u Francuskoj. 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' donosi korisne savjete Dicka Strawbridgea i njegove supruge Angel Adoree, dok pomažu vlasnicima dvoraca u izazovima renovacije, organizacije evenata i svakodnevnog života u povijesnim zdanjima. Ako volite dizajn, avanturu i francuski šarm, 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' je emisija za vas!Žanr: lifestyle emisijaGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Velika Britanija