Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 4. epizoda

Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor , Escape to the Chateau DIY
Dostupno još 4 dana
Rebecca posjećuje Angel kako bi dobila savjete o tome kako maksimalno iskoristiti budžet za renovacije te dobiva ideje za uređenje pomoću kreativnih trikova. Jedan par renovira spavaću sobu koristeći dizajnerske tapete, dok se drugi priprema za svadbu Rebeccinog brata te im je potreban plan rasvjete za osvjetljavanje vanjskog dijela dvorca.Prikaži više
Sezona 3'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' prati britanske obitelji koje se upuštaju u nevjerojatnu avanturu obnove starih francuskih dvoraca. U produkciji britanskog Channela 4, ova spin-off serija popularnog serijala 'Bijeg u dvorac' donosi inspirativne priče ljudi koji napuštaju svoju svakodnevicu kako bi stvorili dom iz snova i pokrenuli vlastiti posao u Francuskoj. 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' donosi korisne savjete Dicka Strawbridgea i njegove supruge Angel Adoree, dok pomažu vlasnicima dvoraca u izazovima renovacije, organizacije evenata i svakodnevnog života u povijesnim zdanjima. Ako volite dizajn, avanturu i francuski šarm, 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' je emisija za vas!Žanr: lifestyle emisijaGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Velika Britanija
42:48
1. epizoda
Tim i Rebecca, zajedno s dvoje djece, kupili su dvorac Château de la Ruche u francuskoj regiji Pays de la Loire za 380.000 funti. Već tri mjeseca nemaju nijednog gosta koji plaća boravak, što im stvara ozbiljne financijske probleme. No, kako se bliži Božić, nadaju se dolasku gostiju. U jugozapadnoj Francuskoj, 300 milja dalje, Britanka Amy i njezin francuski suprug Marc vode pansion i yoga retreat u dvorcu s 20 soba i 30 hektara zemljišta, udaljenom sat i pol vožnje od Lyona. Trenutno su suočeni s velikim troškom – moraju zamijeniti dotrajani septički sustav. Na sjeverozapadu Francuske, blizu doline Loire, glazbenici Ben i Billy žive u Château de le Grand Madison. Nakon sedam godina renoviranja, ostala im je još jedna prostorija – stara knjižnica, koja je godinama služila kao skladište. Nakon što su je ispraznili, planiraju zamijeniti veliki krovni prozor. Ben uz pomoć prijatelja podiže staklenu ploču tešku 100 kg, a kada sve dovrše, žele ondje organizirati književne večeri.
Dostupno još 1 dan
43:52
2. epizoda
Tim i Rebecca odlučuju proširiti svoj B&B uređenjem prve obiteljske suite. Glazbenici Ben i Billy već sedam godina obnavljaju imanje sa svojom kćeri, no vjeruju da je riječ o poslu koji će trajati cijeli život. Žele obnoviti staru knjižnicu kako bi u njoj mogli održavati sastanke čitateljskog kluba. Angel pomaže Billyju izraditi izložbeni stolić za kavu na kojem će biti izloženi fosili pronađeni na njihovom imanju.
Dostupno još 2 dana
43:09
3. epizoda
Tim i Rebecca u Château de la Ruche suočavaju se s izazovom pripreme prilaza za goste koji stižu luksuznim sportskim automobilima. Smješteni su u regiji Pays de la Loire, a u pomoć im priskače susjed Alan koji im posuđuje traktor i prikolicu kako bi mogli premjestiti šljunak. U jugoistočnoj Francuskoj, na imanju od 130 hektara, sat i pol vožnje od Lyona, Amy i Marc nastavljaju radove na novom sustavu odvodnje. Paralelno s time, odlučuju srušiti zid u blagovaonici za goste kako bi prostor učinili otvorenijim i funkcionalnijim.
Dostupno još 3 dana
43:54
4. epizoda
Rebecca posjećuje Angel kako bi dobila savjete o tome kako maksimalno iskoristiti budžet za renovacije te dobiva ideje za uređenje pomoću kreativnih trikova. Jedan par renovira spavaću sobu koristeći dizajnerske tapete, dok se drugi priprema za svadbu Rebeccinog brata te im je potreban plan rasvjete za osvjetljavanje vanjskog dijela dvorca.
Dostupno još 4 dana