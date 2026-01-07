Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 8. epizoda

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Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor , Escape to the Chateau DIY

Sezona 3 Epizoda 8

Nakon što je sa suprugom kupio i preuredio dvorac Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, Dick Strawbridge daje  savjetodavnu podršku drugima. U inačici dokumentarne serije „Bijeg u dvorac“ britanskog Channela 4, koja se zove ”Sam svoj majstor”, gledatelji će moći upoznati britanske obitelji koje obnavljaju dvorce u Francuskoj ili ih žele kupiti. U ulozi naratora je Dick Strawbridge, koji zajedno sa suprugom Angel Adoree pruža pomoć svojim iskusnim savjetima.  Pa tako daju Jonnyju savjete i otkrivaju trikove kako pronaći savršen dvorac a da pritom ne kupe nekretninu koja će, ako je  žele obnoviti, biti samo bacanje novca i bunar bez dna. Također upoznajemo Jonathana i Michaela, koji žele zarađivati organizirajući vjenčanja u jednom dvorcu. Dick i Angel pomažu Jonnyju i Ashley da potraže vlastiti zamak, a Philip i Angelina posjećuju Dicka i traže njegovo inženjersko znanje i stručnost u izgradnji mosta za dvorac. I dok Jonathan i Michael traže blago u špiljama dvorca, tj. zalihe vina iz Drugog svjetskog rata, Fiona započinje obnovu blagovaonice u dvorcu. Na drugoj lokaciji Mandy i Steve grade bazen u svom dvorcu u Dordognei.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 3

43:54
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 4. epizoda

4. epizoda

Rebecca posjećuje Angel kako bi dobila savjete o tome kako maksimalno iskoristiti budžet za renovacije te dobiva ideje za uređenje pomoću kreativnih trikova. Jedan par renovira spavaću sobu koristeći dizajnerske tapete, dok se drugi priprema za svadbu Rebeccinog brata te im je potreban plan rasvjete za osvjetljavanje vanjskog dijela dvorca.
Dostupno još samo danas
44:00
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 5. epizoda

5. epizoda

Tim i Rebecca dostižu točku pucanja dok pokušavaju dovršiti kuhinju – trebaju obojiti rabljena kuhinjska vrata i precizno izmjeriti prostor za granitne radne ploče. U isto vrijeme, Ben i Billy organiziraju roštilj u čast obiteljskog vjenčanja, a Ben uređuje poseban barski kutak za tu priliku.
Dostupno još 1 dan
43:57
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 6. epizoda

6. epizoda

Stephanie planira završiti godinu sa stilom, priređujući božićnu večeru za pamćenje. Jane i Steve imaju pune ruke posla kako bi se pripremili za obiteljski Božić u svom dvorcu blizu Toulousea. U dvorcu Dicka i Angel, svi se raduju svom omiljenom godišnjem dobu – Božiću. Angel traži drvene cjepanice kako bi ih koristila za blagdanske dekoracije na stolu.
Dostupno još 2 dana
43:31
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 7. epizoda

7. epizoda

Stephanie započinje renovaciju svoje pete i posljednje sobe za goste u B&B-u te odlazi kod Angel po pomoć oko ogledala. Mora skinuti staru tapetu i sašiti zavjese, no već ima tkaninu. Lee ima problem s curenjem krova. Popravak je skup, pa zove prijatelja s dizalicom, no postoji jedan problem – Lee se jako boji visine. U međuvremenu, u dvorcu Jane i Stevea treba popraviti osjetljivi mozaik.
Dostupno još 3 dana
43:06
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 8. epizoda

8. epizoda

Nakon što je sa suprugom kupio i preuredio dvorac Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, Dick Strawbridge daje  savjetodavnu podršku drugima. U inačici dokumentarne serije „Bijeg u dvorac“ britanskog Channela 4, koja se zove ”Sam svoj majstor”, gledatelji će moći upoznati britanske obitelji koje obnavljaju dvorce u Francuskoj ili ih žele kupiti. U ulozi naratora je Dick Strawbridge, koji zajedno sa suprugom Angel Adoree pruža pomoć svojim iskusnim savjetima.  Pa tako daju Jonnyju savjete i otkrivaju trikove kako pronaći savršen dvorac a da pritom ne kupe nekretninu koja će, ako je  žele obnoviti, biti samo bacanje novca i bunar bez dna. Također upoznajemo Jonathana i Michaela, koji žele zarađivati organizirajući vjenčanja u jednom dvorcu. Dick i Angel pomažu Jonnyju i Ashley da potraže vlastiti zamak, a Philip i Angelina posjećuju Dicka i traže njegovo inženjersko znanje i stručnost u izgradnji mosta za dvorac. I dok Jonathan i Michael traže blago u špiljama dvorca, tj. zalihe vina iz Drugog svjetskog rata, Fiona započinje obnovu blagovaonice u dvorcu. Na drugoj lokaciji Mandy i Steve grade bazen u svom dvorcu u Dordognei.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 3