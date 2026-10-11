Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 7. epizoda

Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor , Escape to the Chateau DIY
Stephanie započinje renovaciju svoje pete i posljednje sobe za goste u B&B-u te odlazi kod Angel po pomoć oko ogledala. Mora skinuti staru tapetu i sašiti zavjese, no već ima tkaninu. Lee ima problem s curenjem krova. Popravak je skup, pa zove prijatelja s dizalicom, no postoji jedan problem – Lee se jako boji visine. U međuvremenu, u dvorcu Jane i Stevea treba popraviti osjetljivi mozaik.Prikaži više
Sezona 3'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' prati britanske obitelji koje se upuštaju u nevjerojatnu avanturu obnove starih francuskih dvoraca. U produkciji britanskog Channela 4, ova spin-off serija popularnog serijala 'Bijeg u dvorac' donosi inspirativne priče ljudi koji napuštaju svoju svakodnevicu kako bi stvorili dom iz snova i pokrenuli vlastiti posao u Francuskoj. 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' donosi korisne savjete Dicka Strawbridgea i njegove supruge Angel Adoree, dok pomažu vlasnicima dvoraca u izazovima renovacije, organizacije evenata i svakodnevnog života u povijesnim zdanjima. Ako volite dizajn, avanturu i francuski šarm, 'Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor' je emisija za vas!Žanr: lifestyle emisijaGlumci: Dick Strawbridge, Angel AdoreeDržava: Velika Britanija