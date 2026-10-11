Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 7. epizoda

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Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor , Escape to the Chateau DIY

Sezona 3 Epizoda 7

Stephanie započinje renovaciju svoje pete i posljednje sobe za goste u B&B-u te odlazi kod Angel po pomoć oko ogledala. Mora skinuti staru tapetu i sašiti zavjese, no već ima tkaninu. Lee ima problem s curenjem krova. Popravak je skup, pa zove prijatelja s dizalicom, no postoji jedan problem – Lee se jako boji visine. U međuvremenu, u dvorcu Jane i Stevea treba popraviti osjetljivi mozaik.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 3

43:09
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 3. epizoda

3. epizoda

Tim i Rebecca u Château de la Ruche suočavaju se s izazovom pripreme prilaza za goste koji stižu luksuznim sportskim automobilima. Smješteni su u regiji Pays de la Loire, a u pomoć im priskače susjed Alan koji im posuđuje traktor i prikolicu kako bi mogli premjestiti šljunak. U jugoistočnoj Francuskoj, na imanju od 130 hektara, sat i pol vožnje od Lyona, Amy i Marc nastavljaju radove na novom sustavu odvodnje. Paralelno s time, odlučuju srušiti zid u blagovaonici za goste kako bi prostor učinili otvorenijim i funkcionalnijim.
Dostupno još samo danas
43:54
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 4. epizoda

4. epizoda

Rebecca posjećuje Angel kako bi dobila savjete o tome kako maksimalno iskoristiti budžet za renovacije te dobiva ideje za uređenje pomoću kreativnih trikova. Jedan par renovira spavaću sobu koristeći dizajnerske tapete, dok se drugi priprema za svadbu Rebeccinog brata te im je potreban plan rasvjete za osvjetljavanje vanjskog dijela dvorca.
Dostupno još 1 dan
44:00
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 5. epizoda

5. epizoda

Tim i Rebecca dostižu točku pucanja dok pokušavaju dovršiti kuhinju – trebaju obojiti rabljena kuhinjska vrata i precizno izmjeriti prostor za granitne radne ploče. U isto vrijeme, Ben i Billy organiziraju roštilj u čast obiteljskog vjenčanja, a Ben uređuje poseban barski kutak za tu priliku.
Dostupno još 2 dana
43:57
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 6. epizoda

6. epizoda

Stephanie planira završiti godinu sa stilom, priređujući božićnu večeru za pamćenje. Jane i Steve imaju pune ruke posla kako bi se pripremili za obiteljski Božić u svom dvorcu blizu Toulousea. U dvorcu Dicka i Angel, svi se raduju svom omiljenom godišnjem dobu – Božiću. Angel traži drvene cjepanice kako bi ih koristila za blagdanske dekoracije na stolu.
Dostupno još 3 dana
43:31
Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 7. epizoda

7. epizoda

Stephanie započinje renovaciju svoje pete i posljednje sobe za goste u B&B-u te odlazi kod Angel po pomoć oko ogledala. Mora skinuti staru tapetu i sašiti zavjese, no već ima tkaninu. Lee ima problem s curenjem krova. Popravak je skup, pa zove prijatelja s dizalicom, no postoji jedan problem – Lee se jako boji visine. U međuvremenu, u dvorcu Jane i Stevea treba popraviti osjetljivi mozaik.
Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 3