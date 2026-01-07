Bijeg u dvorac: Sam svoj majstor - Sezona 3 - 11. epizoda

Sezona 3 Epizoda 11

Nakon što je sa suprugom kupio i preuredio dvorac Château de la Motte-Husson iz 19. stoljeća u Martigné-sur-Mayenneu, Dick Strawbridge daje savjetodavnu podršku drugima. U inačici dokumentarne serije „Bijeg u dvorac“ britanskog Channela 4, koja se zove ”Sam svoj majstor”, gledatelji će moći upoznati britanske obitelji koje obnavljaju dvorce u Francuskoj ili ih žele kupiti. U ulozi naratora je Dick Strawbridge, koji zajedno sa suprugom Angel Adoree pruža pomoć svojim iskusnim savjetima. Pa tako daju Jonnyju savjete i otkrivaju trikove kako pronaći savršen dvorac a da pritom ne kupe nekretninu koja će, ako je žele obnoviti, biti samo bacanje novca i bunar bez dna. Također upoznajemo Jonathana i Michaela, koji žele zarađivati organizirajući vjenčanja u jednom dvorcu. Dick i Angel pomažu Jonnyju i Ashley da potraže vlastiti zamak, a Philip i Angelina posjećuju Dicka i traže njegovo inženjersko znanje i stručnost u izgradnji mosta za dvorac. I dok Jonathan i Michael traže blago u špiljama dvorca, tj. zalihe vina iz Drugog svjetskog rata, Fiona započinje obnovu blagovaonice u dvorcu. Na drugoj lokaciji Mandy i Steve grade bazen u svom dvorcu u Dordognei.

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