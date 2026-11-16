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Bajka o vili , Bir Peri Masali

Sezona 1 Epizoda 1

Zejnep, djevojka skromnog podrijetla koja radi za bogatu obitelj, na svoj rođendan s dečkom Alpom pronalazi torbu punu novca u unajmljenom automobilu. Dok Alp želi vratiti novac, Zejnep u njemu vidi priliku za bijeg od siromaštva. Nakon prometne nesreće odlučuje zadržati novac i započeti novi život u luksuzu, ne sluteći kakve bi posljedice njezina odluka mogla imati.

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Bir Peri Masali 1
S1/E1
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  • Sezona 1