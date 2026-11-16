Bajka o vili , Bir Peri Masali
Zejnep, djevojka skromnog podrijetla koja radi za bogatu obitelj, na svoj rođendan s dečkom Alpom pronalazi torbu punu novca u unajmljenom automobilu. Dok Alp želi vratiti novac, Zejnep u njemu vidi priliku za bijeg od siromaštva. Nakon prometne nesreće odlučuje zadržati novac i započeti novi život u luksuzu, ne sluteći kakve bi posljedice njezina odluka mogla imati.Prikaži više
Sezona 1Bajka o vili (Bir Peri Masalı) je turska dramska serija u kojoj Alina Boz, poznata iz serije Marašli, glumi Zeynep, mladu dadilju koja se od djetinjstva oslanja samo na sebe. Odrasla je uz oca koji joj nikada nije bio podrška, ali nije odustala od nade u bolji život. Sve se mijenja kada slučajno pronađe torbu punu novca. Taj pronalazak mogao bi joj donijeti novi početak, ali i najveće iskušenje dosad. Pogledaj najavu, a serija uskoro stiže na Voyo.Žanr: drama, romansaGlumci: Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Hazal Filiz KüçükköseDržava: Turska
42:31
1. epizoda
Zejnep, djevojka skromnog podrijetla koja radi za bogatu obitelj, na svoj rođendan s dečkom Alpom pronalazi torbu punu novca u unajmljenom automobilu. Dok Alp želi vratiti novac, Zejnep u njemu vidi priliku za bijeg od siromaštva. Nakon prometne nesreće odlučuje zadržati novac i započeti novi život u luksuzu, ne sluteći kakve bi posljedice njezina odluka mogla imati.