Bajka o vili , Bir Peri Masali
Zejnep pod imenom Melis pokušava ući u svijet bogatih, a u tome joj odlučuje pomoći Fuat, koji je podučava pravilima visokog društva. Dok se priprema za novi život i približavanje imućnoj obitelji, njezini najbliži zabrinuti su zbog njezina nestanka. U međuvremenu, Alp se nakon nesreće suočava s opasnim kriminalcima koji mu daju tjedan dana da vrati nestali novac.Prikaži više
Sezona 1Bajka o vili (Bir Peri Masalı) je turska dramska serija u kojoj Alina Boz, poznata iz serije Marašli, glumi Zeynep, mladu dadilju koja se od djetinjstva oslanja samo na sebe. Odrasla je uz oca koji joj nikada nije bio podrška, ali nije odustala od nade u bolji život. Sve se mijenja kada slučajno pronađe torbu punu novca. Taj pronalazak mogao bi joj donijeti novi početak, ali i najveće iskušenje dosad.Žanr: drama, romansaGlumci: Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Hazal Filiz KüçükköseDržava: Turska
45:17
2. epizoda
Zejnep pod imenom Melis pokušava ući u svijet bogatih, a u tome joj odlučuje pomoći Fuat, koji je podučava pravilima visokog društva. Dok se priprema za novi život i približavanje imućnoj obitelji, njezini najbliži zabrinuti su zbog njezina nestanka. U međuvremenu, Alp se nakon nesreće suočava s opasnim kriminalcima koji mu daju tjedan dana da vrati nestali novac.
42:31
1. epizoda
Zejnep, djevojka skromnog podrijetla koja radi za bogatu obitelj, na svoj rođendan s dečkom Alpom pronalazi torbu punu novca u unajmljenom automobilu. Dok Alp želi vratiti novac, Zejnep u njemu vidi priliku za bijeg od siromaštva. Nakon prometne nesreće odlučuje zadržati novac i započeti novi život u luksuzu, ne sluteći kakve bi posljedice njezina odluka mogla imati.