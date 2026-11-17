Bajka o vili - Sezona 1

2022

Bajka o vili (Bir Peri Masalı) je turska dramska serija u kojoj Alina Boz, poznata iz serije Marašli, glumi Zeynep, mladu dadilju koja se od djetinjstva oslanja samo na sebe. Odrasla je uz oca koji joj nikada nije bio podrška, ali nije odustala od nade u bolji život. Sve se mijenja kada slučajno pronađe torbu punu novca. Taj pronalazak mogao bi joj donijeti novi početak, ali i najveće iskušenje dosad.