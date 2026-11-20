Bajka o vili , Bir Peri Masali
Zejnep i Merih organiziraju lažnu prezentaciju modne aplikacije kako bi privukli bogate ulagače. Plan uspijeva kada Hamit ponudi financiranje projekta, ali postavlja uvjet da ne surađuju s konkurentskom obitelji. U međuvremenu, fotografija Zejnep i Onura izaziva ljubomoru njegove zaručnice Bige, dok Alp očajnički pokušava vratiti nestali novac.Prikaži više
Sezona 1Bajka o vili (Bir Peri Masalı) je turska dramska serija u kojoj Alina Boz, poznata iz serije Marašli, glumi Zeynep, mladu dadilju koja se od djetinjstva oslanja samo na sebe. Odrasla je uz oca koji joj nikada nije bio podrška, ali nije odustala od nade u bolji život. Sve se mijenja kada slučajno pronađe torbu punu novca. Taj pronalazak mogao bi joj donijeti novi početak, ali i najveće iskušenje dosad.Žanr: drama, romansaGlumci: Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Hazal Filiz KüçükköseDržava: Turska
43:10
5. epizoda
Zejnep i Merih organiziraju lažnu prezentaciju modne aplikacije kako bi privukli bogate ulagače. Plan uspijeva kada Hamit ponudi financiranje projekta, ali postavlja uvjet da ne surađuju s konkurentskom obitelji. U međuvremenu, fotografija Zejnep i Onura izaziva ljubomoru njegove zaručnice Bige, dok Alp očajnički pokušava vratiti nestali novac.
43:30
4. epizoda
Zejnep se sve više zbližava s Onurom, koji je iznenadi zajedničkim odlaskom u dobrotvornu ustanovu. U međuvremenu, Alp pod pritiskom kriminalaca otkriva tko je uzeo nestali novac, a Zaferova majka pokušava dogovoriti njegovo zbližavanje s Melis.
44:22
3. epizoda
Zejnep se pod lažnim imenom Melis približava bogatoj obitelji, no njezine planove ugrožava saznanje da je Onur zaručen za Bige. U međuvremenu, Alpovi ljudi pronalaze Zejnep, koja mora odlučiti hoće li odustati od sna o bogatstvu.
45:17
2. epizoda
Zejnep pod imenom Melis pokušava ući u svijet bogatih, a u tome joj odlučuje pomoći Fuat, koji je podučava pravilima visokog društva. Dok se priprema za novi život i približavanje imućnoj obitelji, njezini najbliži zabrinuti su zbog njezina nestanka. U međuvremenu, Alp se nakon nesreće suočava s opasnim kriminalcima koji mu daju tjedan dana da vrati nestali novac.
42:31
1. epizoda
Zejnep, djevojka skromnog podrijetla koja radi za bogatu obitelj, na svoj rođendan s dečkom Alpom pronalazi torbu punu novca u unajmljenom automobilu. Dok Alp želi vratiti novac, Zejnep u njemu vidi priliku za bijeg od siromaštva. Nakon prometne nesreće odlučuje zadržati novac i započeti novi život u luksuzu, ne sluteći kakve bi posljedice njezina odluka mogla imati.