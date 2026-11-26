Bajka o vili , Bir Peri Masali
Nakon uspješne operacije Hamit se vraća kući i iznenađuje obitelj odlukom da Onuru privremeno prepusti vođenje tvrtke. Njegova odluka izaziva nove sukobe među Koksalovima, a Harika počinje kovati planove protiv Onura. U međuvremenu, Zejnep se suočava s ocem koji prijeti razotkrivanjem njezina lažnog identiteta, dok se njezin odnos s Onurom sve više produbljuje.Prikaži više
Sezona 1Bajka o vili (Bir Peri Masalı) je turska dramska serija u kojoj Alina Boz, poznata iz serije Marašli, glumi Zeynep, mladu dadilju koja se od djetinjstva oslanja samo na sebe. Odrasla je uz oca koji joj nikada nije bio podrška, ali nije odustala od nade u bolji život. Sve se mijenja kada slučajno pronađe torbu punu novca. Taj pronalazak mogao bi joj donijeti novi početak, ali i najveće iskušenje dosad.Žanr: drama, romansaGlumci: Alina Boz, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal, Taro Emir Tekin, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz KüçükköseDržava: Turska
46:05
9. epizoda
Nakon uspješne operacije Hamit se vraća kući i iznenađuje obitelj odlukom da Onuru privremeno prepusti vođenje tvrtke. Njegova odluka izaziva nove sukobe među Koksalovima, a Harika počinje kovati planove protiv Onura. U međuvremenu, Zejnep se suočava s ocem koji prijeti razotkrivanjem njezina lažnog identiteta, dok se njezin odnos s Onurom sve više produbljuje.
45:43
8. epizoda
Hamitov srčani udar potresa obitelj Koksal, a Zejnep kao Melis koristi priliku da se dodatno zbliži s Onurom i ponudi pomoć oko Hamitova oporavka. Dok kriminalci i dalje pritišću Alpa zbog duga, Zejnepin otac dolazi pred kuću Koksalovih tražeći kćer i prijeti razotkrivanjem njezina identiteta.
42:48
7. epizoda
Zejnep uspijeva izbjeći opasnost i Alpu predaje dio novca, no kriminalci im daju samo deset dana da vrate ostatak. Dok pokušava pokrenuti posao s Merihom, obitelj Koksal potresa vijest o Hamitovu srčanom udaru, a Onur se suočava s mogućnošću gubitka oca.
45:06
6. epizoda
Zejnep se pod imenom Melis sve više zbližava s Onurom, no njezina tajna dolazi u opasnost kada se na zabavi pojavi Alp. Očajan zbog prijetnji kriminalaca, Alp traži da mu vrati novac i prijeti pištoljem. U međuvremenu, fotografija Onura i Melis izaziva nove sukobe u bogatoj obitelji.
43:10
5. epizoda
Zejnep i Merih organiziraju lažnu prezentaciju modne aplikacije kako bi privukli bogate ulagače. Plan uspijeva kada Hamit ponudi financiranje projekta, ali postavlja uvjet da ne surađuju s konkurentskom obitelji. U međuvremenu, fotografija Zejnep i Onura izaziva ljubomoru njegove zaručnice Bige, dok Alp očajnički pokušava vratiti nestali novac.
43:30
4. epizoda
Zejnep se sve više zbližava s Onurom, koji je iznenadi zajedničkim odlaskom u dobrotvornu ustanovu. U međuvremenu, Alp pod pritiskom kriminalaca otkriva tko je uzeo nestali novac, a Zaferova majka pokušava dogovoriti njegovo zbližavanje s Melis.
44:22
3. epizoda
Zejnep se pod lažnim imenom Melis približava bogatoj obitelji, no njezine planove ugrožava saznanje da je Onur zaručen za Bige. U međuvremenu, Alpovi ljudi pronalaze Zejnep, koja mora odlučiti hoće li odustati od sna o bogatstvu.
45:17
2. epizoda
Zejnep pod imenom Melis pokušava ući u svijet bogatih, a u tome joj odlučuje pomoći Fuat, koji je podučava pravilima visokog društva. Dok se priprema za novi život i približavanje imućnoj obitelji, njezini najbliži zabrinuti su zbog njezina nestanka. U međuvremenu, Alp se nakon nesreće suočava s opasnim kriminalcima koji mu daju tjedan dana da vrati nestali novac.
42:31
1. epizoda
Zejnep, djevojka skromnog podrijetla koja radi za bogatu obitelj, na svoj rođendan s dečkom Alpom pronalazi torbu punu novca u unajmljenom automobilu. Dok Alp želi vratiti novac, Zejnep u njemu vidi priliku za bijeg od siromaštva. Nakon prometne nesreće odlučuje zadržati novac i započeti novi život u luksuzu, ne sluteći kakve bi posljedice njezina odluka mogla imati.