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Bolna obmana , Deep Deception

Br. epizoda: 0

'Bolna obmana' je potresan true crime dokumentarac o jednom od najvećih skandala britanske policije, u kojem pet žena otkriva kako su muškarci s kojima su godinama bile u ljubavnim vezama zapravo bili policajci na tajnom zadatku. Infiltrirani među političke aktiviste i prosvjednike pod lažnim identitetima, policajci su gradili intimne odnose kako bi održali svoje paravane, a njihove partnerice tek su nakon prekida i misterioznih nestanaka počele povezivati tragove i otkrivati istinu. 'Bolna obmana' prati njihovu potragu za odgovorima, razotkrivanje tajnih policijskih jedinica i zajedničku pravnu borbu protiv londonske Metropolitan Police, otkrivajući razmjere britanskog „Spycops“ skandala koji se protezao desetljećima.

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Psihološko Provokativno Misteriozno
quote Skandal „Spycops“ otkrio je kako su tajni policajci pod lažnim identitetima ulazili u intimne veze s više od 60 žena.
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Bolna obmana - najava
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