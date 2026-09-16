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'Bolna obmana' je potresan true crime dokumentarac o jednom od najvećih skandala britanske policije, u kojem pet žena otkriva kako su muškarci s kojima su godinama bile u ljubavnim vezama zapravo bili policajci na tajnom zadatku. Infiltrirani među političke aktiviste i prosvjednike pod lažnim identitetima, policajci su gradili intimne odnose kako bi održali svoje paravane, a njihove partnerice tek su nakon prekida i misterioznih nestanaka počele povezivati tragove i otkrivati istinu. 'Bolna obmana' prati njihovu potragu za odgovorima, razotkrivanje tajnih policijskih jedinica i zajedničku pravnu borbu protiv londonske Metropolitan Police, otkrivajući razmjere britanskog „Spycops“ skandala koji se protezao desetljećima.

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