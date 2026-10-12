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Bombaškoljka

2026 Br. epizoda: 1

Bombaškoljka je Voyo emisija u kojoj Islanderi nakon izlaska iz Love Island Adria prvi put otvoreno govore o svemu što se događalo u vili i izvan kamera. Voditelj Nikola Grgić, glavni urednik platforme Voyo, sa svakim gostom prolazi kroz njegovu priču: od ljubavi i sukoba do tajni koje gledatelji nisu vidjeli, iskrenih stavova o ostalim islanderima i planova za život nakon showa. Nove epizode ekskluzivno na Voyo.

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quote Izašli su iz vile, a sad govore sve. Bez montaže, ekskluzivno na Voyo!

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