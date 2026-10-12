Bombaškoljka ,
U prvoj epizodi nam stižu Roberto i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove za budućnost i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima. Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima.Prikaži više
Sezona 1Bombaškoljka je Voyo emisija u kojoj Islanderi nakon izlaska iz Love Island Adria prvi put otvoreno govore o svemu što se događalo u vili i izvan kamera. Voditelj Nikola Grgić, glavni urednik platforme Voyo, sa svakim gostom prolazi kroz njegovu priču: od ljubavi i sukoba do tajni koje gledatelji nisu vidjeli, iskrenih stavova o ostalim islanderima i planova za život nakon showa. Nove epizode ekskluzivno na Voyo.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska