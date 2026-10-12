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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 1

U prvoj epizodi nam stižu Roberto i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove za budućnost i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima. Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima.

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1