Bombaškoljka ,

1. epizoda - Loren i Roberto

U prvoj epizodi nam stižu Roberto i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove za budućnost i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima. Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima.