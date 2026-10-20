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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 2

Bili su "gigastabilni”, ali jedna "bombaškoljka" je bila dovoljna da prekine njihovu priču u vili. Tara i Vukašin prvi put govore o tom trenutku, o onome što su si prešutjeli i o tome gdje su danas. Ekskluzivno na platformi Voyo!

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  • Sezona 1

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  • Sezona 1