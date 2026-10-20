Bombaškoljka ,
Bili su "gigastabilni”, ali jedna "bombaškoljka" je bila dovoljna da prekine njihovu priču u vili. Tara i Vukašin prvi put govore o tom trenutku, o onome što su si prešutjeli i o tome gdje su danas. Ekskluzivno na platformi Voyo!Prikaži više
Sezona 1Bombaškoljka je Voyo emisija u kojoj Islanderi nakon izlaska iz Love Island Adria prvi put otvoreno govore o svemu što se događalo u vili. Voditelj Nikola Grgić, glavni urednik platforme Voyo, sa svakim gostom prolazi kroz njegovu priču: od ljubavi i sukoba do tajni koje gledatelji nisu vidjeli, iskrenih stavova o ostalim islanderima i planova za život nakon showa. Nove epizode ekskluzivno na Voyo.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska
56:41
2. epizoda - Tara i Vukašin
Bili su "gigastabilni”, ali jedna "bombaškoljka" je bila dovoljna da prekine njihovu priču u vili. Tara i Vukašin prvi put govore o tom trenutku, o onome što su si prešutjeli i o tome gdje su danas. Ekskluzivno na platformi Voyo!
57:48
1. epizoda - Loren i Roberto
U prvoj epizodi nam stižu Roberto i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove za budućnost i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima. Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima.