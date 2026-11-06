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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 3

U treću epizodu 'Bombaškoljke' stiže Lara i nema teme koju će preskočiti! Bez zadrške progovara o odnosima s Anthonyjem i Tonijem, otkriva što se zapravo događalo u vili i što danas misli o bivšim sustanarima. Tko joj djeluje najiskrenije, kome ne vjeruje i koga vidi kao pobjednika Love Island Adrie?

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  • Sezona 1

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