Bombaškoljka - Sezona 1 - 5. epizoda

Bombaškoljka ,
Nakon što su pobijedili u prvoj sezoni showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin ponovno su se našli pred kamerama, ovoga puta kao gosti pete epizode 'Bombaškoljke'. Pobjednički par otvoreno je progovorio o tome kako izgleda život nakon izlaska iz vile, što planiraju u nadolazećem razdoblju, ali i kako danas gledaju na odnose koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu.Prikaži više
Sezona 1Bombaškoljka je Voyo emisija u kojoj Islanderi nakon izlaska iz Love Island Adria prvi put otvoreno govore o svemu što se događalo u vili. Voditelj Nikola Grgić, glavni urednik platforme Voyo, sa svakim gostom prolazi kroz njegovu priču: od ljubavi i sukoba do tajni koje gledatelji nisu vidjeli, iskrenih stavova o ostalim islanderima i planova za život nakon showa. Nove epizode ekskluzivno na Voyo.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska
NajavaBombaškoljka je Voyo emisija u kojoj Islanderi nakon izlaska iz Love Island Adria prvi put otvoreno govore o svemu što se događalo u vili. Voditelj Nikola Grgić, glavni urednik platforme Voyo, sa svakim gostom prolazi kroz njegovu priču: od ljubavi i sukoba do tajni koje gledatelji nisu vidjeli, iskrenih stavova o ostalim islanderima i planova za život nakon showa. Nove epizode ekskluzivno na Voyo.Država: Hrvatska