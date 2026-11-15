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Bombaškoljka ,

Sezona 1 Epizoda 5

Nakon što su pobijedili u prvoj sezoni showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin ponovno su se našli pred kamerama, ovoga puta kao gosti pete epizode 'Bombaškoljke'. Pobjednički par otvoreno je progovorio o tome kako izgleda život nakon izlaska iz vile, što planiraju u nadolazećem razdoblju, ali i kako danas gledaju na odnose koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu.

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  • Sezona 1

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51:39
Bombaškoljka - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Nakon što su pobijedili u prvoj sezoni showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin ponovno su se našli pred kamerama, ovoga puta kao gosti pete epizode 'Bombaškoljke'. Pobjednički par otvoreno je progovorio o tome kako izgleda život nakon izlaska iz vile, što planiraju u nadolazećem razdoblju, ali i kako danas gledaju na odnose koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu.
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35:31
Bombaškoljka - Sezona 1 - 4. epizoda - Anamarija i Nikola

4. epizoda - Anamarija i Nikola

U novoj epizodi 'Bombaškoljke' gostuju Nikola i Anamarija, koji otkrivaju što ih je privuklo jedno drugome te otvoreno progovaraju o nesuglasicama u vili.
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29:16
Bombaškoljka - Sezona 1 - 3. epizoda - Lara

3. epizoda - Lara

U treću epizodu 'Bombaškoljke' stiže Lara i nema teme koju će preskočiti! Bez zadrške progovara o odnosima s Anthonyjem i Tonijem, otkriva što se zapravo događalo u vili i što danas misli o bivšim sustanarima. Tko joj djeluje najiskrenije, kome ne vjeruje i koga vidi kao pobjednika Love Island Adrie?
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56:41
Bombaškoljka - Sezona 1

2. epizoda - Tara i Vukašin

Bili su "gigastabilni”, ali jedna "bombaškoljka" je bila dovoljna da prekine njihovu priču u vili. Tara i Vukašin prvi put govore o tom trenutku, o onome što su si prešutjeli i o tome gdje su danas. Ekskluzivno na platformi Voyo!
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57:48
Bombaškoljka - Sezona 1

1. epizoda - Loren i Roberto

U prvoj epizodi nam stižu Roberto i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove za budućnost i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima. Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima.
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