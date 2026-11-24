Bombaškoljka ,
U vili su ih svi gledali, a malo tko ih je stvarno upoznao. Sada, kad su prašina i emocije slegle, Leonarda i Matija sjede jedno pored drugog i vraćaju se na trenutke koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu. Iskren razgovor o tome kako je bilo biti u vili i kako je bilo izaći iz nje.Prikaži više
Sezona 1Bombaškoljka je Voyo emisija u kojoj Islanderi nakon izlaska iz Love Island Adria prvi put otvoreno govore o svemu što se događalo u vili. Voditelj Nikola Grgić, glavni urednik platforme Voyo, sa svakim gostom prolazi kroz njegovu priču: od ljubavi i sukoba do tajni koje gledatelji nisu vidjeli, iskrenih stavova o ostalim islanderima i planova za život nakon showa. Nove epizode ekskluzivno na Voyo.Žanr: ZabavaDržava: Hrvatska
48:15
9. epizoda - Matija i Leonarda
U vili su ih svi gledali, a malo tko ih je stvarno upoznao. Sada, kad su prašina i emocije slegle, Leonarda i Matija sjede jedno pored drugog i vraćaju se na trenutke koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu. Iskren razgovor o tome kako je bilo biti u vili i kako je bilo izaći iz nje.
31:27
8. epizoda - Alja i Anthony
Nonšalantni king ili najveći player u vili? Bombshell koja je ušla u vilu i pokazala što zapravo znači ta riječ. Na kauču smo ugostili Alju i Anthonyja. Otvoreno govore o svom iskustvu u vili i o tome kakvi su im planovi nakon vile. Hoće li veza na daljinu uspjeti?
28:43
7. epizoda - Mili i Luka
Gosti nove epizode Bombaškoljke su Mili, koja je u vili prošla kroz jedno vrlo toksično i turbulentno razdoblje, i Luka, koji također nije imao sreće u pronalasku prave ljubavi. Kako je vrijeme prolazilo, njihov je odnos malo-pomalo prerastao iz prijateljskog u ljubavni. Iskreno će progovoriti o svojem odnosu i cjelokupnom iskustvu boravka u vili.
41:49
6. epizoda
U novoj epizodi 'Bombaškoljke' gostuju Anja i Gašper, drugoplasirani par showa 'Love Island Adria'. Nakon turbulentnog puta do finala, otkrivaju detalje svoje veze, prisjećaju se dramatičnih trenutaka iz vile i iskreno govore o izazovima s kojima su se suočili.
51:39
5. epizoda - Drina i Valentin
Nakon što su pobijedili u prvoj sezoni showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin ponovno su se našli pred kamerama, ovoga puta kao gosti pete epizode 'Bombaškoljke'. Pobjednički par otvoreno je progovorio o tome kako izgleda život nakon izlaska iz vile, što planiraju u nadolazećem razdoblju, ali i kako danas gledaju na odnose koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu.
35:31
4. epizoda - Anamarija i Nikola
U novoj epizodi 'Bombaškoljke' gostuju Nikola i Anamarija, koji otkrivaju što ih je privuklo jedno drugome te otvoreno progovaraju o nesuglasicama u vili.
29:16
3. epizoda - Lara
U treću epizodu 'Bombaškoljke' stiže Lara i nema teme koju će preskočiti! Bez zadrške progovara o odnosima s Anthonyjem i Tonijem, otkriva što se zapravo događalo u vili i što danas misli o bivšim sustanarima. Tko joj djeluje najiskrenije, kome ne vjeruje i koga vidi kao pobjednika Love Island Adrie?
56:41
2. epizoda - Tara i Vukašin
Bili su "gigastabilni”, ali jedna "bombaškoljka" je bila dovoljna da prekine njihovu priču u vili. Tara i Vukašin prvi put govore o tom trenutku, o onome što su si prešutjeli i o tome gdje su danas. Ekskluzivno na platformi Voyo!
57:48
1. epizoda - Loren i Roberto
U prvoj epizodi nam stižu Roberto i Loren, par koji je nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču. U razgovoru su otkrili više o svojem odnosu, podijelili planove za budućnost i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima. Roberto i Loren prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti. U razgovoru nisu se ustručavali iznijeti svoje mišljenje i o drugim islanderima.