'Bourneov identitet' donosi napeti špijunski triler s Mattom Damonom u ulozi Jasona Bournea, čovjeka kojeg talijanski ribari pronalaze u moru bez sjećanja na vlastiti identitet. Dok pokušava otkriti tko je i zašto ga netko želi ubiti, Bourne otkriva nevjerojatne borilačke sposobnosti, znanje više jezika i tragove koji ga vode prema opasnoj prošlosti. Uz pomoć Marie kreće u potragu za odgovorima, bježeći od tajanstvenih neprijatelja i otkrivajući da je njegov život povezan s tajnim operacijama. Redatelja Douga Limana i adaptacija romana Roberta Ludluma, 'Bourneov identitet' postavio je nove standarde za moderne špijunske trilere, kombinirajući realističnu akciju, napetu priču i nezaboravnog filmskog junaka.

Prikaži više