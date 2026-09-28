Napeti akcijski špijunski triler 'Bourneova nadmoć' je drugi nastavak popularne filmske trilogije o Jasonu Bourneu, temeljenoj na romanima Roberta Ludluma. Jason Bourne (Matt Damon) pokušava ostaviti prošlost profesionalnog ubojice iza sebe i započeti miran život, no progonjen je vlastitim sjećanjima i noćnim morama iz vremena kada je radio za CIA-u. Kada njegovo skrovište bude otkriveno, Bourne se ponovno mora suočiti sa svojom prošlošću, zaštititi voljenu osobu i spriječiti međunarodnu zavjeru. Uz dinamičnu radnju, uzbudljive akcijske scene i izvrsnu glumačku postavu predvođenu Mattom Damonom i Juliom Stiles, 'Bourneova nadmoć' donosi priču o borbi za istinu, identitet i pravdu te se smatra jednim od najzapaženijih akcijskih trilera novog tisućljeća.

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