Br. epizoda: 1

'Brate' je emotivan i inspirativan sportski dokumentarac o životu i karijeri legendarnog srpskog košarkaša i trenera Dejana Milojevića, koji je prerano preminuo u 47. godini. Svojom strašću, hrabrošću i predanošću pomicao je granice košarke te ostavio neizbrisiv trag na generacijama igrača, od regionalnih talenata do najvećih NBA zvijezda. Kroz uzbudljive utakmice, dosad neispričane priče, trenutke iz svlačionice i emotivna svjedočanstva Nikole Jokića, Stephena Curryja, Stevea Kerra, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i mnogih drugih, otkriva se čovjek koji je bio mnogo više od košarkaškog trenera. 'Brate' donosi snažnu priču o prijateljstvu, zajedništvu i nasljeđu čovjeka koji i nakon odlaska nastavlja inspirirati generacije.

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