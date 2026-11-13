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Brate ,

Sezona 1 Epizoda 1

Prvi dio 'Prisutnost' otkriva osobnost Dejana Milojevića i snažan utjecaj koji je imao na obitelj, prijatelje i košarkaše koje je trenirao. Kroz emotivna svjedočanstva njegovih najbližih upoznajemo čovjeka koji je svojom toplinom, predanošću i ljubavlju prema košarci inspirirao generacije i ostavio neizbrisiv trag.

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  • Sezona 1