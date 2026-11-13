Brate ,
Prvi dio 'Prisutnost' otkriva osobnost Dejana Milojevića i snažan utjecaj koji je imao na obitelj, prijatelje i košarkaše koje je trenirao. Kroz emotivna svjedočanstva njegovih najbližih upoznajemo čovjeka koji je svojom toplinom, predanošću i ljubavlju prema košarci inspirirao generacije i ostavio neizbrisiv trag.Prikaži više
Sezona 1Voyo Original 'Brate' je emotivan i inspirativan sportski dokumentarac o životu i karijeri legendarnog srpskog košarkaša i trenera Dejana Milojevića, koji je prerano preminuo u 47. godini. Svojom strašću, hrabrošću i predanošću pomicao je granice košarke te ostavio neizbrisiv trag na generacijama igrača, od regionalnih talenata do najvećih NBA zvijezda. Kroz uzbudljive utakmice, dosad neispričane priče, trenutke iz svlačionice i emotivna svjedočanstva Nikole Jokića, Stephena Curryja, Stevea Kerra, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i mnogih drugih, otkriva se čovjek koji je bio mnogo više od košarkaškog trenera. 'Brate' donosi snažnu priču o prijateljstvu, zajedništvu i nasljeđu čovjeka koji i nakon odlaska nastavlja inspirirati generacije.Žanr: Sport, Dokumentarna serijaDržava: Srbija
50:55
1. epizoda
Prvi dio 'Prisutnost' otkriva osobnost Dejana Milojevića i snažan utjecaj koji je imao na obitelj, prijatelje i košarkaše koje je trenirao. Kroz emotivna svjedočanstva njegovih najbližih upoznajemo čovjeka koji je svojom toplinom, predanošću i ljubavlju prema košarci inspirirao generacije i ostavio neizbrisiv trag.