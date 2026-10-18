Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
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Po povratku s pučine, gdje je ostavljao lažne amfore na dnu mora, Martin na rivi upozna Bojanu, kćer Save Bačića, najomraženijeg budvanskog poduzetnika, kojem iz Rima stiže ljubavnica, Lina.Prikaži više
Sezona 1'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: DramaGlumci: Milutin Mima Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković, Ivo Gregurević, Andrija Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Vukotić Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora / Srbija
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska