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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 1 Epizoda 2

Martin uvlači Aleka u kriminal, a Jovo je suspendiran s posla poslije tučnjave sa Savom, koji je odlučio i Jovinoj sestri Olgi upropastiti karijeru inspektorice. Linine planove će pomutiti iznenadni posjet bivšeg dečka Lunje.

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  • Sezona 1

  • Sezona 3

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Budva na pjeni od mora 1
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  • Sezona 1

  • Sezona 3