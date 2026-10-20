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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 1 Epizoda 3

Djed Joko nije uspio srušiti Savinu zgradu jer je radnik na gradilištu otkrio eksploziv i pozvao policiju. Lina otkriva Savi ucjenjivačke namjere Lunje Dokmanovića, ali mu ne priznaje da su nekad bili u vezi.

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  • Sezona 1

  • Sezona 3

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Budva na pjeni od mora 1
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  • Sezona 1

  • Sezona 3