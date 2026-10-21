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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 1 Epizoda 4

Nakon pljačke u kojoj ostaje bez skupocjene amfore, Savo pada u još dublje probleme jer je kupnjom te iste amfore učinio krivično djelo. Bojanina majka odlučila se osobno pobrinuti da se njena kćer i Luka više nikada ne vide...

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Dostupno još 29 dana

  • Sezona 1

  • Sezona 3

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  • Sezona 1

  • Sezona 3