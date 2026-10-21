Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
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Nakon pljačke u kojoj ostaje bez skupocjene amfore, Savo pada u još dublje probleme jer je kupnjom te iste amfore učinio krivično djelo. Bojanina majka odlučila se osobno pobrinuti da se njena kćer i Luka više nikada ne vide...Prikaži više
Sezona 1'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: DramaGlumci: Milutin Mima Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković, Ivo Gregurević, Andrija Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Vukotić Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora / Srbija
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
59:13
1. epizoda
Po povratku s pučine, gdje je ostavljao lažne amfore na dnu mora, Martin na rivi upozna Bojanu, kćer Save Bačića, najomraženijeg budvanskog poduzetnika, kojem iz Rima stiže ljubavnica, Lina.
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43:52
2. epizoda
Martin uvlači Aleka u kriminal, a Jovo je suspendiran s posla poslije tučnjave sa Savom, koji je odlučio i Jovinoj sestri Olgi upropastiti karijeru inspektorice. Linine planove će pomutiti iznenadni posjet bivšeg dečka Lunje.
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50:20
3. epizoda
Djed Joko nije uspio srušiti Savinu zgradu jer je radnik na gradilištu otkrio eksploziv i pozvao policiju. Lina otkriva Savi ucjenjivačke namjere Lunje Dokmanovića, ali mu ne priznaje da su nekad bili u vezi.
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