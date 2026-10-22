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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 1 Epizoda 5

Bojana od oca zatraži da vrati posao Lukinom ocu, a zauzvrat će ispuniti dio svog obećanja i telefonski reći Luki da ga ostavlja. Jovo je odlučio napustiti Budvu, nesvjestan da će mu vratiti posao, a Luka se ipak dogovori s Bojanom da se nađu na plaži.

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  • Sezona 1

  • Sezona 3