Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 9. epizoda

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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 1 Epizoda 9

Savo Bačić slučajno prijavi policiji nedužnog momka koji je nosio Mirovićevo pismo i cvijeće njegovoj kćerki. Lunjo uporno pokušava uništiti Lininu vezu s Borom, u želji da napokon dobije novac od Save, a Bojana se sukobi s Lukinom novom djevojkom.

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Dostupno još 29 dana

  • Sezona 1

  • Sezona 3

59:13
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

Po povratku s pučine, gdje je ostavljao lažne amfore na dnu mora, Martin na rivi upozna Bojanu, kćer Save Bačića, najomraženijeg budvanskog poduzetnika, kojem iz Rima stiže ljubavnica, Lina.
Dostupno još 21 dana
43:52
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

Martin uvlači Aleka u kriminal, a Jovo je suspendiran s posla poslije tučnjave sa Savom, koji je odlučio i Jovinoj sestri Olgi upropastiti karijeru inspektorice. Linine planove će pomutiti iznenadni posjet bivšeg dečka Lunje.
Dostupno još 22 dana
50:20
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

Djed Joko nije uspio srušiti Savinu zgradu jer je radnik na gradilištu otkrio eksploziv i pozvao policiju. Lina otkriva Savi ucjenjivačke namjere Lunje Dokmanovića, ali mu ne priznaje da su nekad bili u vezi.
Dostupno još 23 dana
45:37
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Nakon pljačke u kojoj ostaje bez skupocjene amfore, Savo pada u još dublje probleme jer je kupnjom te iste amfore učinio krivično djelo. Bojanina majka odlučila se osobno pobrinuti da se njena kćer i Luka više nikada ne vide...
Dostupno još 24 dana
44:09
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Bojana od oca zatraži da vrati posao Lukinom ocu, a zauzvrat će ispuniti dio svog obećanja i telefonski reći Luki da ga ostavlja. Jovo je odlučio napustiti Budvu, nesvjestan da će mu vratiti posao, a Luka se ipak dogovori s Bojanom da se nađu na plaži.
Dostupno još 25 dana
44:00
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Na povratku sa susreta s Lukom, Bojana zatekne ukradenu amforu i pismo ispred svoje kuće. Lukin djed izlazi na slobodu jer je optužnica povučena, a oca su mu vratili na posao. U kući su svi sretni jer je Bojana ostavila Luku. Lina je nestala iz hotela.
Dostupno još 26 dana
43:48
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 7. epizoda

7. epizoda

Povrijeđen Luka počne piti u društvu Martina, svog novog prijatelja. U grad stiže Diboa, poslovni partner kojeg Savo vješto izbjegava, a Lina mu se otvoreno nabacuje. Jovo dovodi u kuću svoju novu prijateljicu, Ninu, a Bojana se počne družiti s Mirovićem.
Dostupno još 27 dana
45:01
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 8. epizoda

8. epizoda

Savo je dobio još jednu prijeteću poruku od „Posejdona“ pa odluči pozvati policiju. Kad vidi Luku kako se u kafiću ljubi s drugom djevojkom, Bojana pristane otići s Mirovićem u njegovu hotelsku sobu. Savo ne odustaje od ideje da vrati Linu…
Dostupno još 28 dana
43:29
Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 9. epizoda

9. epizoda

Savo Bačić slučajno prijavi policiji nedužnog momka koji je nosio Mirovićevo pismo i cvijeće njegovoj kćerki. Lunjo uporno pokušava uništiti Lininu vezu s Borom, u želji da napokon dobije novac od Save, a Bojana se sukobi s Lukinom novom djevojkom.
Dostupno još 29 dana

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