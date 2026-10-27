Budva na pjeni od mora - Sezona 1 - 9. epizoda

Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora
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Savo Bačić slučajno prijavi policiji nedužnog momka koji je nosio Mirovićevo pismo i cvijeće njegovoj kćerki. Lunjo uporno pokušava uništiti Lininu vezu s Borom, u želji da napokon dobije novac od Save, a Bojana se sukobi s Lukinom novom djevojkom.Prikaži više
Sezona 1'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: Drama, dramaGlumci: Milutin Mima Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković, Ivo Gregurević, Andrija Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Vukotić Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen Nelević, Milutin Karadžić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Dubravka DrakićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora / Srbija, Crna Gora, Srbija, Hrvatska
Sezona 3'Budva na pjeni od mora' je hit serija koja prikazuje sudar dvaju svjetova – tradicionalnih vrijednosti stare budvanske obitelji i ambicija bogatog tranzicijskog sloja iz Nikšića. U središtu priče je moderna verzija Romea i Julije – Luka Radmilović, student književnosti i skromni mladić iz radničke obitelji, te Bojana Bačić, kći moćnog i korumpiranog poduzetnika Save Bačića. Njihova ljubav, rođena usred klasnih razlika, izaziva sukob između poštenja i pohlepe, starog i novog, časti i moći. Kroz splet intriga, moralnih dilema i obiteljskih sukoba, 'Budva na pjeni od mora' donosi realističan prikaz današnjeg društva, ali i vječnu priču o ljubavi koja se bori protiv svih prepreka. Popularnost serije 'Budva na pjeni od mora' potvrđuje je kao jednu od najgledanijih regionalnih drama.Žanr: dramaGlumci: Milutin Karadžić, Leona Paraminski, Frano Lasić, Mirna Medaković Stepinac, Ivo Milošević, Sanja Jovićević, Momčilo Otašević, Dubravka Drakić, Ljiljana Blagojević, Mladen NelevićRežija: Milan KaradžićDržava: Crna Gora, Srbija, Hrvatska
59:13
1. epizoda
Po povratku s pučine, gdje je ostavljao lažne amfore na dnu mora, Martin na rivi upozna Bojanu, kćer Save Bačića, najomraženijeg budvanskog poduzetnika, kojem iz Rima stiže ljubavnica, Lina.
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43:52
2. epizoda
Martin uvlači Aleka u kriminal, a Jovo je suspendiran s posla poslije tučnjave sa Savom, koji je odlučio i Jovinoj sestri Olgi upropastiti karijeru inspektorice. Linine planove će pomutiti iznenadni posjet bivšeg dečka Lunje.
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50:20
3. epizoda
Djed Joko nije uspio srušiti Savinu zgradu jer je radnik na gradilištu otkrio eksploziv i pozvao policiju. Lina otkriva Savi ucjenjivačke namjere Lunje Dokmanovića, ali mu ne priznaje da su nekad bili u vezi.
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45:37
4. epizoda
Nakon pljačke u kojoj ostaje bez skupocjene amfore, Savo pada u još dublje probleme jer je kupnjom te iste amfore učinio krivično djelo. Bojanina majka odlučila se osobno pobrinuti da se njena kćer i Luka više nikada ne vide...
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44:09
5. epizoda
Bojana od oca zatraži da vrati posao Lukinom ocu, a zauzvrat će ispuniti dio svog obećanja i telefonski reći Luki da ga ostavlja. Jovo je odlučio napustiti Budvu, nesvjestan da će mu vratiti posao, a Luka se ipak dogovori s Bojanom da se nađu na plaži.
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44:00
6. epizoda
Na povratku sa susreta s Lukom, Bojana zatekne ukradenu amforu i pismo ispred svoje kuće. Lukin djed izlazi na slobodu jer je optužnica povučena, a oca su mu vratili na posao. U kući su svi sretni jer je Bojana ostavila Luku. Lina je nestala iz hotela.
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43:48
7. epizoda
Povrijeđen Luka počne piti u društvu Martina, svog novog prijatelja. U grad stiže Diboa, poslovni partner kojeg Savo vješto izbjegava, a Lina mu se otvoreno nabacuje. Jovo dovodi u kuću svoju novu prijateljicu, Ninu, a Bojana se počne družiti s Mirovićem.
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45:01
8. epizoda
Savo je dobio još jednu prijeteću poruku od „Posejdona“ pa odluči pozvati policiju. Kad vidi Luku kako se u kafiću ljubi s drugom djevojkom, Bojana pristane otići s Mirovićem u njegovu hotelsku sobu. Savo ne odustaje od ideje da vrati Linu…
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