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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 2 Epizoda 2

Savu zanima tajanstvena žena koja je na Durmitor došla proučavati rijetko bilje za svoj doktorat. U praznoj kavani Jovo i Nina čekaju goste kojih nema, a sol na ranu stavljaju im utjerivači dugova. Bojana i Luka pokušat će izgladiti svađu.

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Budva na pjeni od mora 2
S2/E2
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