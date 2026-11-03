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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 2 Epizoda 4

Lunjo dobije nužno potreban novac od Bojane Bačić kako bi spasio život Lini i oslobodio je zatočeništva, ali time ne rješava sve probleme. Martin, Alek i Nataša se verbalno i fizički sukobe na plaži, a Savin odnos s Katarinom postaje bolji.

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