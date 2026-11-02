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Budva na pjeni od mora , Budva na pjenu od mora

Sezona 2 Epizoda 3

Jovo se želi odseliti iz zajedničke kuće, a mora i vratiti dugove kamatarima. Bojana i Luka odlaze po Lunju koji je pretrpio teške batine od strane pomoćnika talijanskog mafijaša, a Nađu zabrinjava Savo koji joj se nije javio otkad je otišao u rodni kraj.

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